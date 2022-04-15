Что искать туристу в Кавказских Минеральных Водах

Кавказские Минеральные Воды — уникальный регион России, славящийся прежде всего подземными источниками, вода которых до сих пор считается целебной из-за своего состава. Но приезжают сюда не только для того чтобы лечиться, но и посмотреть на прекрасные горы и потрясающе красивую природу. «Лента.ру» рассказывает, как появились курорты Кавминвод и как отдохнуть на них с пользой сейчас.

«Кавказские минеральные воды, вероятно, издревле были употребляемы горскими народами против болезней. […] Они излечивают или облегчают такие болезни, в которых уже не помогают никакие лекарства», — писал в 1839 году штаб-лекарь Иван Дроздов из Пятигорска, лечащий врач писателя Льва Толстого.

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Действительно, кавказскими минеральными водами в XIX веке пытались лечить буквально любое заболевание, потому что альтернативами были разве что прием «меркура» (то есть ртути) и кровопускание. Поехать же на воды было как минимум не вредно, а в некоторых случаях и действительно полезно. Минералку, кстати, принимали внутрь далеко не в большинстве случаев — чаще всего врачи предлагали пациентам принимать в ней ванны.

И хотя тот же Дроздов предупреждает, что с помощью минеральных вод «бесполезно и даже вредно» лечить такие заболевания, как «сумасшествие, чахотка легких и других больших внутренностей, скирр и рак», приехать лечиться на источники Северного Кавказа стремились страждущие со всех концов страны

Неудивительно, что многие из них действительно излечивались от своих заболеваний. Поскольку, если внимательно посмотреть на описания их состояния, даже современный обыватель — не то что медик — заметит, что скорее всего они страдали психосоматическими и депрессивными расстройствами.

Вот, например, описание чудесного излечения одного такого человека, опубликованное в четвертом номере Журнала министерства внутренних дел за 1839 год:

«Мужчина 25 лет, нервного темперамента, два года уже каждый почти день страдал раздирающими болями в крестцовой кости, с которыми вместе делалось стеснение груди; боль и тоска (anxietas) — под ложечкою, холод в руках и ногах, притом — желтизна в глазах; аппетита не было; всегдашние запоры наниз, каждую почти ночь поллюции, преждевременная старость (impotentia virilis), мнительность, нередко отчаяние, склонявшее к самоубийству, истощение тела; причиной всего этого — излишество в наслаждениях. С 11 июня по 1 августа он пил сернощелочную No 23 и все пятигорские воды попеременно; серные ванны брал во всех купальнях; потом употреблял в питье и ваннах железистые воды 18 дней и Нарзан 14 дней. Все припадки прошли».

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Тем не менее отрицать лечебный эффект разных минеральных вод на желудочно-кишечный тракт никто не станет. Разные их типы позволяют смягчить течение гастритов, язвенные болезни, нормализировать секреторную функцию желудка.

Терапия минеральными водами, или бальнеотерапия, известна с античных времен и, в отличие от того же кровопускания, успешно применяется до сих пор, в том числе и в виде ванн. Здесь важен комплекс компонентов такого лечения: температурное, химическое и механическое воздействие минеральных вод. Прежде всего очень важен их химический состав — а именно растворенные в воде газы и соли. Они раздражают рецепторы кожи, таким образом оказывая воздействие на железы и подкожные сосуды, что в комплексе позволяет оказывать влияние и на весь организм.

Медики отмечают, что минеральные воды с повышенным содержанием железа оказывают кроветворное воздействие, что полезно при сердечно-сосудистых заболеваниях. Йодо-бромные позволяют нормализовать функции нервной и эндокринной систем, а радоновые ванны имеют болеутоляющее воздействие и нормализуют давление

Конечно, разновидностей кавказских минеральных вод намного больше, и каждую из них прописывают при определенных заболеваниях.

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Выезд на воды для состоятельных людей Российской империи далеко не всегда означал поездку на Северный Кавказ. Наоборот, до начала XIX века это чаще всего означало поездку в Баден-Баден, где находились знаменитые во всей Европе термальные источники. Здесь, кстати, большинство молодой знати предпочитало вовсе не оздоравливаться, а, наоборот, праздно проводить время за распитием далеко не минеральной воды с градусом.

Неудивительно, что вскоре Александр I захотел заиметь свои «воды» и в 1803 году издал приказ, согласно которому было необходимо построить на Северном Кавказе «заведений, кои для удобства врачевания нужны». Была создана надлежащая инфраструктура, и в регион потянулись на лечение множество россиян, страдающих обширным букетом всевозможных заболеваний, а слухи о целебной силе источников распространились по всей стране, подогреваемые направлениями врачей, таких как доктор Дроздов.

С приходом советской власти в 1919 году был издан указ СНК «О лечебных местностях общегосударственного значения», а через год таковыми были признаны Кавказские Минеральные Воды, и тогда же в Пятигорске был создан Бальнеологический институт, работающий по сей день.

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Хотя сейчас регион, за которым закреплено называние Кавказские Минеральные Воды, включает в себя гораздо больше населенных пунктов, традиционно считается, что это агломерация городов Пятигорска, Ессентуков, Кисловодска, Железноводска и, собственно, Минеральных Вод.

В настоящее время здесь работают более ста санаториев, которые посещают около 700 тысяч человек. Хотя приехать сюда можно в любое время года, о поездке в летнее время придется позаботиться заранее, ведь летом население этих городов буквально утраивается за счет притока туристов.

Как и когда-то в Баден-Баден, в Кавминводы приезжают не только и не столько, чтобы отведать «Нарзан», «Ессентуки» или «Новотерскую» прямо на месте, а точно так же, как и в XVIII веке, насладиться жизнью в полной мере. Здесь и рестораны на любой вкус, и музеи, и театры.

Чтобы познакомиться с районом Кавказских Минеральных Вод, стоит просто сесть на электропоезд, начинающий свой путь из города Минеральные Воды, и поехать в Железноводск, Пятигорск и Кисловодск. Впрочем, многие предпочтут пойти экскурсионными пешеходными маршрутами, проходящими по окрестностям городов-курортов, по живописной природе края.

Самый знаменитый курорт Кавминвод — это, конечно, Пятигорск. Впрочем, несмотря на название, его окружают отнюдь не пять, а целых семнадцать гор. Назвали этот город, кстати, по названию горы Бештау. Поскольку на тюркском «беш» — это пять, а «тау» — гора.

Главная достопримечательность Пятигорка — парк «Цветник», находящийся в центре города. Здесь расположена большая Нарзанная галерея, где можно попробовать разные виды нарзанов. А попробовав легендарные целебные воды, можно уже заняться и культурной программой

Например, именно тут разворачивалось действие «Двенадцати стульев», так что у озера Провал можно найти статую Остапа Бендера, который именно туда продавал билеты, чтобы «Провал не слишком проваливался». Неподалеку, у входа в парк, стоит и Киса Воробьянинов.

Тут же, в Пятигорске, находится и место дуэли Лермонтова, а неподалеку от него — домик Лермонтова, в котором он провел последние годы жизни. А самым популярным туристическим маршрутом является подъем на гору Машук. Взойти на нее можно как по тропе, так и подняться с комфортом по канатной дороге. Причем, если идти по тропе, подъем будет не из легких. Придется пройти полтора километра и в целом подняться на 400 метров.

В отличие от Пятигорска, в котором кипит жизнь, полно ресторанов и развлекательных заведений, в Железноводске гораздо спокойней. Здесь можно насладиться тишиной и видом гор. Впрочем, не природой единой — в Железногорске стоит небольшой Дворец эмира Бухарского, выполненный в восточном стиле. В основном посетители обращают внимание на здание гарема — с его башни, если верить легенде, сбрасывали неверных и неугодных жен эмира.

Кстати, если возвращаться к теме Пятигорской галереи минеральных вод, то подобные же объекты есть во всех городах Кавминвод. Есть и в Железноводске, есть и в Кисловодске, где помимо этого можно прогуляться в городском парке «Долина роз», засаженном огромным разнообразием различных цветов, и сфотографироваться с 15-метровым крокодилом (разумеется, со статуей, а не с настоящим). А тем, кто любит провести время активно, стоит подняться на Кольцо-гору, ближе к вершине которой сама природа создала красивейшие гроты.

Ессентуки — такой же тихий городок, как и Железноводск, заполненный санаториями и пансионатами. Здесь можно пить минеральную воду, погружаться в минеральные ванны и гулять по пяти тихим городским аллеям.

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После пандемии коронавируса многие врачи, как и 100, и 200 лет назад, рекомендуют ехать на воды восстанавливаться от постковидного синдрома. Санатории и пансионаты в свою очередь уже сориентировались и начали предлагать специальные программы для переболевших — для восстановления легких и иммунитета.

Интересно, что у каждого большого города Кавминвод есть своя специализация — по крайней мере для тех, кто приехал в целях оздоровления организма

Так, считается, что в Кисловодске следует отдыхать тем, кто желает избавиться от проблем с органами кровообращения, от бронхиальной астмы и глаукомы. В Пятигорск стоит ехать тем, кто страдает заболеваниями опорно-двигательного аппарата, испытывает проблемы с периферической нервной системой или нарушение обмена веществ. Ессентуки, конечно же, открыты для тех, у кого есть проблемы с органами пищеварения (недаром после тяжелого отравления многие предпочитают пить минеральную воду именно из этих скважин). Ну а в Железноводске принято лечиться тем, у кого есть проблемы с почками и мочевыводящими путями.

Помимо прочего, в городах региона проводятся и очень интересные экскурсии протяженностью от нескольких часов до нескольких дней. Можно поехать на Медовые Водопады, посетить древний город Магас, в котором расположены самые древние в России христианские храмы, да и в целом насладиться историей и природой Кавминвод под руководством опытных и знающих людей.