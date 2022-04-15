Как живет самый маленький город России: видео

Площадь самого маленького города России – всего один квадратный километр. Постоянно в нем проживают чуть больше полутора тысяч человек. Хотите увидеть, как он выглядит? Посмотрите видео из TikTok-блога о путешествиях @gidtrip.

Вы наверняка удивились, услышав, что крохотный Курильск – именно город, а не поселок. Существуют формальные и оценочные критерии, согласно которым тому или иному населенному пункту присваивается этот статус. И численность населения не относится к существенным, в отличие, например, от рода занятий проживающих на территории.

Недалеко от Курильска находится самый большой рыбоперерабатывающий завод на Курильских островах и действующий порт. В городе есть гостиницы, кафе, кинотеатр, спортзал, краеведческий музей, церковь, школа и центральная районная больница. Одним словом, вся инфраструктура, которая требуется и “большим городам”. И жители Курильска далеко не только сельским хозяйством занимаются.

Есть также версия, что статус города достался Курильску в наследство от Японии, при которой Сяна (он же Курильск) была центром провинции Тисима – от Кунашира до Шумшу.