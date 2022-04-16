Как побывать на Камчатке и не разориться

Камчатка способна удивить и восхитить даже самых бывалых путешественников. Эта страна вулканов, гейзеров и удивительной природы привлекает туристов ос всего света. Увидеть все это великолепие хотят многие, но часто от поездки отказываются только потому, что считают путешествие не слишком бюджетным. На самом же деле на Камчатке можно побывать, потратив на отдых вовсе не все свои сбережения. О возможных способах наиболее экономно провести время на Камчатке, читайте в материале "Рамблера".

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Правильно выбирайте дату

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Сумма, которую вы потратите на билеты будет зависеть не только от места, куда вы планируете отправиться, но и от даты перелета. Следует, конечно, отказаться от идеи отправиться в путешествие во время праздников и в высокий сезон. В эти дни и билеты, и жилье, и экскурсии ко всем достопримечательностям неприлично дорожают. В случае с Камчаткой самые небюджетные месяцы для путешествий — июль, август и ноябрь. Им стоит предпочесть июнь и март, когда билеты обойдутся значительно дешевле. И не забывайте про день недели, на который планируете вылет: попробуйте посмотреть цены на билеты с понедельника по воскресенье и выбирайте оптимальный для вас вариант.

Найдите недорогое жилье

Если для вас принципиален максимальный комфорт, на жилье сильно сэкономить не получится. Но если комфорту вы вполне способны предпочесть возможность довольствоваться необходимым, то здесь появляются варианты выбора. Можно присмотреться к хостелам, гостевым домам или базам отдыха. Молодым и склонным к авантюризму людям может понравиться идея каучсерфинга: в этом случае за жилье вообще не придется платить.

Не игнорируйте общественный транспорт

Разумеется, проще добираться до различных достопримечательностей на такси или экскурсионных автобусах. Но разница в цене между этим способом и общественным транспортом будет весьма ощутимой. Например, если вы расспросите местных жителей, как доехать до Ключевского вулкана, вам объяснят, что добраться до него можно на автобусе (правда, часть пути придется пройти пешком, но зато на виды полюбуетесь!) или на специальном вертолете. Угадайте, какой способ обойдется вам дешевле? Во много раз дешевле!

Путешествуйте группой

Самые дорогие поездки — одиночные. Поэтому стоит рассмотреть групповое путешествие на Камчатку. Можно собраться отдохнуть с друзьями, а можно найти единомышленников уже по прилету. В таком случае можно существенно сэкономить на расходах на жилье, питание, гидов и перевозчиков.

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