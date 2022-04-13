Топ-5 малоизвестных мест для отдыха в России

В России можно обнаружить более тысячи живописных уголков, о которых почти никто не знает. Но некоторые все же выделяются на фоне остальных, и могут стать отличным местом для летнего отдыха — читайте о них в материале "Рамблера".

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Озеро Кезеной-ам

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Это озеро находится на границе Чечни и Дагестана, и оно считается самым большим на Северном Кавказе. Однако, несмотря на теплую погоду, искупаться в нем не удастся, поскольку даже летом вода в озере не прогревается выше 18 градусов. При всем этом есть возможность полюбоваться необыкновенными видами курорта, который также называют Кавказской Швейцарией.

Адыгея

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В Адыгею туристы зачастую отправляются за бюджетным отдыхом, а также за тем, чтобы увидеть необычайной красоты горы и водопады, и насладиться свежим воздухом. В Адыгее можно найти курорты на любой вкус, среди них — Гузерипль, Лаго-Наки, курортный поселок Каменномостский. Первый представляет собой ворота в Кавказский биосферный заповедник, второй — уникальный ландшафт которого с альпийскими лугами охраняется ЮНЕСКО, а в третьем можно найти множество термальных ключей.

Вулкан Креницына

Это место многие очевидцы называют очередным чудом природы. Действующий вулкан расположен на острове Онекотан, его высота составляет более 1300 метров. Кроме этого, вулкан окружает Кольцевое озеро, которое считается самым глубоким пресным водоемом в Сахалинской области.

Архыз

Архыз отлично подойдет тем путешественникам, которые готовы провести летний отпуск в горах. Стоит отметить, что горный район Архыз славится мягким климатом, поэтому здесь почти всегда солнечно и ясно. Любителей активного отдыха ждут канатные дороги, смотровые площадки, экомаршруты, конные прогулки, полеты на парапланах и еще многое другое.

Чарские пески

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