Опечатка? Не страшно! 5 секретов для ж/д туристов

Ограничение воздушного пространства стало поводом исследовать нашу страну. И чаще всего такие путешествия туристы совершают на поездах. "Рамблер" расскажет несколько секретов для тех, кто планирует путешествовать по железным дорогам России.

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Не бойтесь опечаток

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Покупая билеты онлайн, пассажир легко может допустить опечатку в имени или фамилии. Это становится причиной переживаний о том, пустят ли в поезд по "бракованному" билету. Волноваться не стоит, главное взять с собой паспорт. Если в данных допущено не больше двух ошибок (одна в буквах, одна в цифрах), вас должны пропустить.

В билетах на международные поезда опечатки не допускаются.

Килограммы багажа

Если вы не хотите расставаться с вещами, купите еще один билет и провезите еще 36 кг багажа. Или возьмите друга (а лучше парочку), тогда суммарный вес увеличится. В поездах тоже есть ограничения для ручной клади. По одному билету можно провезти до 36 кг вещей (до 50 кг, если вы купили билет в спальный вагон). Если вы возьмете с собой ощутимо больше, проводник может не пустить вас в поезд.

Изменить время поездки? Можно!

Имея на руках билет, вы можете уехать чуть раньше, главное, чтобы нашлись места в поезде, отбывающем в том же направлении в более раннее время.

Если вы опоздали на поезд, вопрос тоже можно решить. В течение 24 часов после отбытия вашего поезда обратитесь в кассу вокзала, предъявите билет – и вы сможете с минимальной доплатой приобрести другой.

Купили билет на нижнюю полку? Она ваша

Многие верят, что в поезде смогут поменяться местами. Справедливо, что пожилому человеку, родителям с маленькими детьми, беременным и людям с ограниченными физическими возможностями сложно забираться на верхнюю полку. Однако по закону человек с соответствующим билетом не должен предоставлять свою полку другому. Также в дневное время нижняя полка не считается общей.

Помните, что цена билетов на верхние и нижние полки в одном вагоне разная и используйте это как аргумент, если сила закона для попутчика не имеет смысла.

Меняйте маршрут, находясь в пути

Если вами приобретен билет на большое расстояние, а в середине пути вы решили, что вы хотите сделать остановку, это возможно. Новый билет покупать не придется – в течение 10 дней вы сможете уехать на поезде аналогичного маршрута с той станции, на которой сошли. Правда, придется доплатить небольшие деньги за переоформление билета.