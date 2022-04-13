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1 час назад

Опечатка? Не страшно! 5 секретов для ж/д туристов

Даша Краснова

Ограничение воздушного пространства стало поводом исследовать нашу страну. И чаще всего такие путешествия туристы совершают на поездах. "Рамблер" расскажет несколько секретов для тех, кто планирует путешествовать по железным дорогам России.

Опечатка? Не страшно! 5 секретов для ж/д туристов
Фото: unsplash.comunsplash.com

Не бойтесь опечаток

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Покупая билеты онлайн, пассажир легко может допустить опечатку в имени или фамилии. Это становится причиной переживаний о том, пустят ли в поезд по "бракованному" билету. Волноваться не стоит, главное взять с собой паспорт. Если в данных допущено не больше двух ошибок (одна в буквах, одна в цифрах), вас должны пропустить.

  • В билетах на международные поезда опечатки не допускаются.

Килограммы багажа

В поездах тоже есть ограничения для ручной клади. По одному билету можно провезти до 36 кг вещей (до 50 кг, если вы купили билет в спальный вагон). Если вы возьмете с собой ощутимо больше, проводник может не пустить вас в поезд.
  • Если вы не хотите расставаться с вещами, купите еще один билет и провезите еще 36 кг багажа. Или возьмите друга (а лучше парочку), тогда суммарный вес увеличится.

Изменить время поездки? Можно!

Имея на руках билет, вы можете уехать чуть раньше, главное, чтобы нашлись места в поезде, отбывающем в том же направлении в более раннее время.

Если вы опоздали на поезд, вопрос тоже можно решить. В течение 24 часов после отбытия вашего поезда обратитесь в кассу вокзала, предъявите билет – и вы сможете с минимальной доплатой приобрести другой.

Купили билет на нижнюю полку? Она ваша

Многие верят, что в поезде смогут поменяться местами. Справедливо, что пожилому человеку, родителям с маленькими детьми, беременным и людям с ограниченными физическими возможностями сложно забираться на верхнюю полку. Однако по закону человек с соответствующим билетом не должен предоставлять свою полку другому. Также в дневное время нижняя полка не считается общей.

  • Помните, что цена билетов на верхние и нижние полки в одном вагоне разная и используйте это как аргумент, если сила закона для попутчика не имеет смысла.

Меняйте маршрут, находясь в пути

Если вами приобретен билет на большое расстояние, а в середине пути вы решили, что вы хотите сделать остановку, это возможно. Новый билет покупать не придется – в течение 10 дней вы сможете уехать на поезде аналогичного маршрута с той станции, на которой сошли. Правда, придется доплатить небольшие деньги за переоформление билета.

  • После того как вы сошли с поезда, не забудьте в течение трех часов обратиться в кассу и сделать на билете отметку об остановке.
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