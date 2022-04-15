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3 часа назад

Сочи в летний сезон примет 4,5 миллиона туристов

Российская Газетаиещё 3

Главный курорт страны в летний сезон готовится принять 4,5 миллиона гостей. Об этом сегодня сообщил глава Сочи Алексей Копайгородский в своем Telegram-канале.

Сочи в летний сезон примет 4,5 миллиона туристов
Фото: Владимир Аносов/РГВладимир Аносов/РГ

Мэр курорта рассказал, что к организации сервиса, как никогда прежде, уделяют огромное внимание. Впервые в этом году почти тридцать пляжей Сочи прошли добровольную сертификацию Федерального агентства по туризму. Это своего рода отечественный "знак качества", отражающий высокие экологические стандарты.

"Всего же к новому сезону в Сочи подготовим 188 пляжей. Все они будут хорошо оборудованы, удобны и безопасны для отдыха, - поделился Алексей Копайгородский. - Пляжных территорий с хаотично расставленными объектами торговли и засильем наружной рекламы на курорте быть не должно, людям нужны эстетика и комфорт. И город готов их организовать. Городские пляжи оформим в единой стилистике в соответствии с каталогом и рекомендациями".

Классификацию пляжей проводят аккредитованные организации по трем категориям. Высшей - I категории пляжей соответствует синий флаг, II категории - зеленый флаг, III категории - желтый флаг. Сертификаты присваиваются в электронном виде и регистрируются в федеральном перечне туристических объектов. Свидетельство о присвоении категории действует на протяжении трех лет. В Сочи сразу 22 пляжам присвоен синий флаг.

Кроме того, к началу купального сезона отдыхающие смогут оценить обновленные виды пляжей "Дагомыс", "Русалочка" и набережную "Жемчужина Сочи".

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