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45 минут назад

Ростуризм сообщил о запуске бюджетных рейсов на Кавказ

Lenta.ru

Глава Ростуризма Зарина Догузова рассказала подробности о запуске чартерной программы в регионы в весенне-летнем сезоне. Об этом руководитель ведомства сообщила на пресс-конференции ТАСС.

Ростуризм сообщил о запуске бюджетных рейсов на Кавказ
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Так, в апреле появятся чартеры в Казань, а также продолжатся полеты в Тюмень. Летом будут запущены рейсы в Алтайский край и Республику Алтай, на Сахалин, Камчатку и в Республику Карелию.

Кроме того, в этом году появятся бюджетные рейсы на Кавказ: в Чечню и Дагестан. Догузова отметила, что запустить чартеры планируется не только из Москвы. Например, на Алтай можно будет улететь из Красноярска, а на Камчатку — из Владивостока.

Отдых в России,Зарина Догузова,Ростуризм,
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