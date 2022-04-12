Отпуск в Сочи: сколько денег брать на еду

Сочи — не самый дешевый город для туриста, но и в нем можно сэкономить. Питаться вкусно и разнообразно можно не только в кафе, но и в магазинах и на рынках. В курортной столице всегда качественные молочные продукты, вкусный хлеб, свежие фрукты и овощи, часто экзотические для большинства россиян. «Рамблер» подсчитал, сколько денег понадобится на еду на двоих на три дня в Сочи.
Самый простой способ сэкономить — готовить еду дома. Во многих хостелах стоят холодильники, печки, микроволновки, а потому можно сэкономить на еде, делая себе хотя бы завтрак. Например, омлет: вот цены на ингредиенты на двоих. Этого набора продуктов хватит на 3-4 дня.
Обедать и ужинать можно тоже дома. На 3-4 дня можно приготовить два блюда: к примеру, спагетти с томатным соусом и пельмени.
Такое меню экономичное, но, увы, не очень разнообразное. За разнообразием идти на местный рынок. Открытые рынки с фруктами и овощами работают в Сочи практически круглогодично. Ближе к концу апреля-маю на прилавках появятся мушмула, черешня, вишня, алыча, клубника, шелковица, нектарины.
Что делать, если захочется взбодриться чашечкой кофе? Дешевле купить растворимый (189 руб. за упаковку). Но выпить его за несколько дней нереально, а тащить обратно домой не хочется. Так что смотрим средние цены на кофе и чай с собой.
Что касается вечерних развлечений, можно взять в номер бутылочку вина и местные сладости.
Наконец, сколько стоит поесть в кафе, столовой или ресторане в Сочи? Увы, конкретной цифры нет. В туристическом городе цены выше, чем в любом другом.
Если есть выбор, идти лучше в местные, а не сетевые рестораны: грузинской, армянской, русской кухни. Как правило, цены там чуть ниже, а порции больше, чем в заведениях, которые должны сохранять примерно одну цену по всей России.
Рассчитываем стоимость еды на путешествие в 3 ночи и 4 дня на двоих.
Выходит, что самая минимальная сумма на продукты на двоих на три дня в Сочи — около 4181 руб. Ее можно сделать еще меньше (например, заменив спагетти на крупы) или больше (если питаться преимущественно в кафе и ресторанах).
Взяты средние цены в магазинах «Пятерочка», «Магнит», «Золотая Нива», «Верный».