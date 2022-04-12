Отпуск в Сочи: сколько денег брать на еду

Сочи — не самый дешевый город для туриста, но и в нем можно сэкономить. Питаться вкусно и разнообразно можно не только в кафе, но и в магазинах и на рынках. В курортной столице всегда качественные молочные продукты, вкусный хлеб, свежие фрукты и овощи, часто экзотические для большинства россиян. «Рамблер» подсчитал, сколько денег понадобится на еду на двоих на три дня в Сочи.

Фото: unsplash.com unsplash.com

Самый простой способ сэкономить — готовить еду дома. Во многих хостелах стоят холодильники, печки, микроволновки, а потому можно сэкономить на еде, делая себе хотя бы завтрак. Например, омлет: вот цены на ингредиенты на двоих. Этого набора продуктов хватит на 3-4 дня.

Видео дня

Молоко (1 литр) — 67 руб.

Хлеб (500 г) — 40 руб.

Яйца обычные (десяток) — 91 руб.

Сыр «Российский» (500 г) — 240 руб.

Масло сливочное 82, 5% (180 г) — 115 руб.

Обедать и ужинать можно тоже дома. На 3-4 дня можно приготовить два блюда: к примеру, спагетти с томатным соусом и пельмени.

Пачка пельменей с говядиной — 250 руб.

Пачка спагетти — 71 руб.

Томаты (1 кг) — 200 руб.

Такое меню экономичное, но, увы, не очень разнообразное. За разнообразием идти на местный рынок. Открытые рынки с фруктами и овощами работают в Сочи практически круглогодично. Ближе к концу апреля-маю на прилавках появятся мушмула, черешня, вишня, алыча, клубника, шелковица, нектарины.

Мушмула (1 кг) — 50-150 руб.

Нектарины/персики (1 кг) — 200-300 руб.

Алыча (1 кг) — 100-200 руб.

unsplash.com

Что делать, если захочется взбодриться чашечкой кофе? Дешевле купить растворимый (189 руб. за упаковку). Но выпить его за несколько дней нереально, а тащить обратно домой не хочется. Так что смотрим средние цены на кофе и чай с собой.

Американо с собой — 70 руб.

Капучино с собой — 110 руб.

Чай с собой — 80 руб.

Что касается вечерних развлечений, можно взять в номер бутылочку вина и местные сладости.

Чурчхела 22 см — 170 руб.

Вино красное российское — от 440 руб.

Вино красное абхазское — от 370 руб.

Наконец, сколько стоит поесть в кафе, столовой или ресторане в Сочи? Увы, конкретной цифры нет. В туристическом городе цены выше, чем в любом другом.

В столовой можно рассчитывать на цены от 350 руб. за обед из двух блюд.

Средний чек кафе с кофе и десертами — 500-700 руб.

Средний чек в ресторане начинается от 700 руб., в хорошем ресторане — от 1200 руб.

Если есть выбор, идти лучше в местные, а не сетевые рестораны: грузинской, армянской, русской кухни. Как правило, цены там чуть ниже, а порции больше, чем в заведениях, которые должны сохранять примерно одну цену по всей России.

Рассчитываем стоимость еды на путешествие в 3 ночи и 4 дня на двоих.

Завтрак 1-4 день — омлет: 553 руб. всего

Обед и ужин 1-й день — спагетти с томатами: 138 руб.

Обед и ужин 2-й день — пельмени: 250 руб.

Обед 3-й день — в кафе: 700 руб.

Ужин 3-й день — в ресторане: 2400 руб.

Кофе 4-й день — с собой: 140 руб.

Выходит, что самая минимальная сумма на продукты на двоих на три дня в Сочи — около 4181 руб. Ее можно сделать еще меньше (например, заменив спагетти на крупы) или больше (если питаться преимущественно в кафе и ресторанах).