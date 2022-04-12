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2 часа назад

Названы направления для поездок на майские праздники с билетами до тысячи рублей

Lenta.ru

Россиянам назвали стоимость самых бюджетных билетов на поезд в период майских праздников. Об этом стало известно из исследования сервиса поездок «Туту.ру», которое поступило в редакцию «Ленты.ру».

Направления для поездок на майские праздники с билетами до тысячи рублей
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Так, приобрести билет с отправлением из Москвы менее чем за тысячу рублей можно по 24 направлениям в 12 регионов.

Дешевле всего обойдутся билеты в Переславль-Залесский (Ярославская область) — 399 рублей в одну сторону. На втором месте расположился город Сухиничи в Калужской области, один билет стоит 361 рубль. Замыкает тройку Гагарин (Смоленская область), куда можно купить билет за 484 рубля.

Среди других бюджетных направлений из Москвы в период с 30 апреля по 10 мая оказались Навашино, Ряжск, Сафоново, Вязьма, Владимир, Тверь и Бологое.

Из Санкт-Петербурга дешевле всего можно уехать в Чудово и Сольцы в Новгородской области, потратив на билеты 361 и 445 рублей соответственно. Еще одним бюджетным направлением стал город Дно в Псковской области, куда железнодорожный билет обойдется в 469 рублей.

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