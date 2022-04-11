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7 часов назад

Что больше всего злит проводников в поездах

Мира Маркина

У проводников в российских поездах очень напряженная работа. На что они чаще всего жалуются, рассказываем в материале "Рамблера".

Что больше всего злит проводников в поездах
Фото: PixabayPixabay

Очередь у входа в вагон и наглые пассажиры

Многие люди выстраиваются в очередь еще до того, как открывают двери в вагоне по аналогии с тем, как пассажиры встают в очередь перед выходом на посадку в аэропорту. Проводников раздражает, что они перекрывают сумками вход и не дают им нормально выйти. При этом некоторые начинают торопиться и пытаться побыстрее забежать в вагон, игнорируя необходимость проверить билет и делая одолжение.

Жалующиеся на поезда люди

Часто в пути встречаются пассажиры, которые возмущаются старыми поездами, жалуются на отсутствие розеток и нормальных туалетов. Однако, по словам бортпроводников, эти люди покупают билеты за 500-1000 рублей и ждут, что их повезут в супер-комфортабельных условиях.

Грязь в туалете и семечки

Некоторые пассажиры неаккуратно относятся к уборным в поездах: не смывают и разбрасывают туалетную бумагу. Убираться в унитазах - не самое любимая часть работы проводников. Еще они не любят грязнуль, которые оставляют хлам, уже высаживаясь из поезда. Хуже всего - скорлупки от яиц, семечки по всему вагону и мусор на третьих полках.

Просьбы покурить в тамбуре

Курить в российских поездах строго запрещено, однако находятся люди, которые просят проводников за деньги свободно закуривать в тамбуре. А если проводник не соглашается, некоторые все равно идут и курят.

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