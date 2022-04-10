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5 часов назад

Сколько стоит отдохнуть в Сочи в мае на двоих

Мира Маркина

Многие российские туристы стремятся в Сочи именно в мае. Причина — теплая погода и море, в котором уже можно купаться, а также свободное время на майские праздники. «Рамблер» подскажет, сколько стоит отдохнуть в Сочи в мае.

Сколько стоит отдохнуть в Сочи в мае на двоих
Фото: unsplash.comunsplash.com

Билеты

Стоимость билетов на рейс Москва—Сочи на одного человека в мае 2022 начинается от 5930 рублей. Средняя цена полета туда-обратно — около 11800 рублей.

Поездка на поезде в том же направлении на поездке будет стоить от 2700 рублей, туда-обратно — 5400 рублей.

Квартиры и отели

Дешевле всего в гостевых домах в пригородах Сочи: двухместный номер можно снять за 500 рублей за ночь. Аналогичные номера в Лазаревском и Адлере — около 1200 за ночь. Цена на номер в хостеле или отеле в Сочи начинается от 1500 за ночь.

Минимальная цена на 3н/4д: 1500 рублей.

Еда

Обед в недорогом кафе или столовой на двоих стоит от 800 рублей. Ужин из трех блюд на двоих в ресторане средней ценовой категории — 2400 рублей.

Минимальная цена на 3н/4д: 9600 рублей (из расчета питания три раза в день).

Итого: по самому минимальному расчету поездка в Сочи на двоих в мае обойдется в 21900 рублей. В стоимость не включены расходы на транспорт и экскурсии.

Туры

Цены на туры на двоих (3 ночи и 4 дня) начинаются от 33 тысяч рублей. В цену включен перелет, но не включено питание. Проживание — в 2-местном стандарте.

Информация о ценах взята с сайтов 101hotels.com, coral.ru, aviasales.ru, rzd.ru, hikersbay.com. Цены актуальны на апрель 2022.

Отдых в России,РЖД,
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