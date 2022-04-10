5 мест России, где можно наконец-то выспаться

Спутник любого путешественника — джетлаг и бессонница. «Рамблер» собрал места России, где можно быстро и сладко уснуть, оставив все проблемы позади.
Музей находится в Санкт-Петербурге на Большом проспекте Петроградской стороны, 18а. Пространство состоит из «светлого» и «темного» залов. Первый — вводный, посвящен жизни и работе основателя психоанализа Зигмунда Фрейда. Второй рассчитан на фантазию посетителей: в разноцветной абстрактной инсталляции может почудиться что угодно.
В 1966 году советские ученые искали самое темное место по всему СССР. В планах было открывать новую астрофизическую обсерваторию САО РАН. Самое незасвеченное место во всем Союзе нашлось на территории поселка Нижний Архыз в Карачаево-Черкесии. Темнота, тишина, горы — вот залог отличного сна. Не забудьте палатку!
Сон на пчелиных ульях — необычное средство народной медицины, которое спасает от стресса. Говорят, что тихая вибрация жужжащих насекомых успокаивает и восстанавливает душевное равновесие. Редкую услугу предоставляют в апидомиках Мордовии. Поспать там можно час или два — но ведь главное не количество, а качество.
В 2019 году Гурьевск занял первое место в рейтинге самых тихих городов России. Участники оценили утверждение «Я живу в тихом районе, шум на улице меня практически не беспокоит» по десятибалльной шкале. Гурьевск набрал 8, 4 из 10 возможных баллов. Второе и третье место заняли Ейск, Краснодарский край, и Михайловск, Ставропольский край.
Спать спокойно можно там, где спокойно. А именно — в городе Ейск: по результатам опроса сайта domofond.ru он стал самым безопасным городом России. Вторые и третьи по безопасности — города Геленджик и Грозный.