5 мест России, где можно наконец-то выспаться

Спутник любого путешественника — джетлаг и бессонница. «Рамблер» собрал места России, где можно быстро и сладко уснуть, оставив все проблемы позади.

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Самое сонное место: музей сновидений Фрейда, Санкт-Петербург

Музей находится в Санкт-Петербурге на Большом проспекте Петроградской стороны, 18а. Пространство состоит из «светлого» и «темного» залов. Первый — вводный, посвящен жизни и работе основателя психоанализа Зигмунда Фрейда. Второй рассчитан на фантазию посетителей: в разноцветной абстрактной инсталляции может почудиться что угодно.

Самое темное место: поселок Нижний Архыз, Карачаево-Черкесия

В 1966 году советские ученые искали самое темное место по всему СССР. В планах было открывать новую астрофизическую обсерваторию САО РАН. Самое незасвеченное место во всем Союзе нашлось на территории поселка Нижний Архыз в Карачаево-Черкесии. Темнота, тишина, горы — вот залог отличного сна. Не забудьте палатку!

Самое успокаивающее место: «Сурские берега», Мордовия

Сон на пчелиных ульях — необычное средство народной медицины, которое спасает от стресса. Говорят, что тихая вибрация жужжащих насекомых успокаивает и восстанавливает душевное равновесие. Редкую услугу предоставляют в апидомиках Мордовии. Поспать там можно час или два — но ведь главное не количество, а качество.

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Самое тихое место: Гурьевск, Калининградская область

В 2019 году Гурьевск занял первое место в рейтинге самых тихих городов России. Участники оценили утверждение «Я живу в тихом районе, шум на улице меня практически не беспокоит» по десятибалльной шкале. Гурьевск набрал 8, 4 из 10 возможных баллов. Второе и третье место заняли Ейск, Краснодарский край, и Михайловск, Ставропольский край.

Самое безопасное место: Ейск, Краснодарский край