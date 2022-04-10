Что делать, если вы оказались в Петрозаводске

Мы уже рассказывали о том, как провести выходные в Карелии. Но о визите в Петрозаводск стоит рассказать отдельно. Чем заняться в городе-ровеснике Петербурга, подскажет “Рамблер”.

Фото: Красный/wikimedia.org Красный/wikimedia.org

Как доехать

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На самолете: аэропорт “Петрозаводск”, прямые рейсы летают из Москвы, Мурманска, Калининграда, Минеральных вод, Сочи, Симферополя и других крупных городов. Время в пути из Москвы — в один час сорок минут.

На поезде: вокзал Петрозаводск-Пассажирский. Из Москвы и Санкт-Петербурга отправляются поезда по направлению в Мурманск и напрямую – в Петрозаводск. Время в пути — не менее десяти часов.

На автобусе или автомобиле: расстояние от Москвы до Петрозаводска по трассе составляет 1027 километров. В среднем этот путь можно преодолеть за 13-14 часов (в зависимости от количества остановок и погодных условий). До окрестностей Петрозаводска можно доехать по Федеральной автомобильной дороге Е105, а затем свернуть в сторону Мурманского шоссе.

Время в Петрозаводске московское.

Что смотреть

Начать прогулку по этому городу часто рекомендуют от вокзала. Оттуда легко прийти к благоустроенной Онежской набережной. Здесь приятно провести время, глядя на воды Онежского озера – второго в Европе по величине. Или осмотреть все-все необычные скульптуры, коих настолько много, что набережную называют музеем под открытым небом. Например, композиция “Рыбаки”. Ее можно часто увидеть на открытках и календарях из Петрозаводска.

dmitryku/flickr.com

Посмотреть на город с воды можно, сев на скоростную “Комету”, которая отвезет вас на остров Кижи.

От Онежской набережной стоит пойти к “театральной” площади Кирова. Здесь вы найдете сразу три театра — Музыкальный, Национальный и Театр кукол. Рекомендуем запланировать в свой приезд посещение спектакля хотя бы в одном из них. Например, в Музыкальном театре можно посмотреть балет лауреата “Золотой Маски” Кирилла Симонова. А в Национальном – постановку на финском, карельском или вепсском языках (вам выдадут наушники для “синхронного” перевода).

Фотобанк Moscow-Live/flickr.com

Петрозаводск – город с современным обликом по большей части. Однако и здесь можно найти целые кварталы старинной застройки. Рекомендуем пройтись по Малой Слободской и Федосовой, а также по Неглинской набережной. Вы увидите первые здания города, которые были построены в XIX веке – дом Лазарева, дом Кучерского, корпус губернской больницы с часовней и кузнечную мастерскую.

А в районе улиц Анохина, Горького и Ленина вы найдете удивительный финский квартал, состоящий из традиционных для Северной Европы двухэтажных домиков.

Ninara/flickr.com

Когда настанет время обеда, рекомендуем попробовать блюда традиционной карельской кухни – лохикейтто (сливочный суп с красной рыбой), жареную ряпушку и калитки (пирожок из ржаного теста с разными начинками).

Где жить

“Фрегат”, Piter Inn, “Космос”, “Карелия” – отели класса “люкс”. Ночь в одном из них обойдется путешественникам минимум в четыре тысячи рублей. Более бюджетные варианты – “Ладога”, “9 ночей”, Harland, “Петрозаводск” (от 1700 рублей за сутки, проведенные в гостинице).

Что привезти

В Петрозаводске можно найти морошковое и брусничное варенье, сушеные белые грибы. Многие привозят из Карелии иван-чай, местные бальзамы и настойки.

Также, если будете в Петрозаводске, обратите внимание на одежду, аксессуары, посуду ручной росписи. В этом городе полно талантливых мастеров.