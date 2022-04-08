Что делать, если вы оказались в Абрау-Дюрсо

Изумрудное озеро, бескрайние виноградники, расположенные на склонах гор, Черное море — самые главные символы села Абрау-Дюрсо. Чем заняться в этом местечке? Расскажет "Рамблер".

Фото: Мария Фоменко/wikimedia.org Мария Фоменко/wikimedia.org

Как доехать

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На самолете: аэропорт “Севастьянов” в Сочи (работа аэропорта в Анапе временно приостановлена), прямые рейсы летают из Москвы, Санкт-Петербурга, Новосибирска, Омска, Казани, Екатеринбурга и других крупных городов. Время в пути из Москвы и Петербурга — от трех с половиной часов.

На поезде: вокзал Новороссийск. Время в пути из Москвы — от 22 часов. Также можно добраться до Абрау-Дюрсо из Краснодара (вокзал Краснодар-1). В таком случае время в пути составит не менее 18 часов. Далее до Абрау-Дюрсо можно добраться на автобусе от ж/д вокзала или на такси.

На автобусе или автомобиле: расстояние от Москвы до Абрау-Дюрсо – 1500 километров. Сначала вам нужно будет двигаться по Федеральной автомобильной дороге М4 “Дон”, а затем в Краснодаре свернуть на А146. Она ведет через Крымск в Новороссийск. Но вам не нужно заезжать в него, а, следуя указателям, повернуть направо. Время в пути на машине из столицы— не менее 22 часов.

Время в Абрау-Дюрсо московское.

Что смотреть

Конечно, нельзя игнорировать, приезжая в Абрау-Дюрсо местный винный дом (Промышленная, 19). Здесь вам расскажут о заводе игристых вин, его основателях, процессе производства игристых напитков. Обязательно посетите погреб. Без этого не удастся сполна осознать, сколько сил и труда вкладывается в каждую бутылку вина.

vk.com/@visitabrau

После советуем прогуляться по набережной вокруг озера Абрау. Ее приятно посетить как днем, так и вечером. Полюбоваться изумрудными водами этого теплого озера можно из любой точки набережной. Например, у памятника Леониду Утесову – он изображен скульптором в образе героя кинофильма “Веселые ребята”.

А вечером в акватории озера можно увидеть потрясающее шоу фонтанов – с набережной или воды (если взять в аренду лодку или катамаран).

vk.com/@visitabrau

Если вы приехали летом, отправляйтесь на запад села к небольшому галечному пляжу. Он находится в живописной бухте, мода здесь чистая и пригодная для купания.

“Галерея света Абрау” – тоже один из рекомендуемых пунктов программы. Попадая в ее стены, вы отправляетесь в путешествие в мир современного искусства, основой которого будет видео, звук, свет и даже танец.

Если вы любите spa-процедуры, советуем не упускать возможность принять ванну с игристым вином, попробовать новый пилинг или расслабиться на массажном столе.

vk.com/@visitabrau

Для более активных туристов в Абрау есть трекинговые маршруты, манеж и йога.

Где жить

В селе Абрау-Дюрсо можно найти жилье на любой бюджет и ожидаемый уровень комфорта. Премиальные варианты – бутик-отель “Империал”, усадьба “Круглое озеро”. Более бюджетные – база отдыха “Абрау-Дюрсо на плавнях”, йога-кемпинг “Эколоджия” и автокемпинг.

Что привезти

Конечно же вино! Игристое, красное выдержанное, полусладкое – любое, которое вам придется по вкусу.

Также в местных магазинах можно найти выдержанный сыр местного производства, который можно взять в обратную дорогу, не опасаясь за его вкусовые характеристики после переезда.