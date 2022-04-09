Где искать впечатляющие водопады в Краснодарском крае

Отправляться на поиски водопадов на российском юге лучше всего весной. В это время они наиболее многоводны, так как в горах тает снег. На популярных маршрутах нет толп туристов, они появятся позже, летом. Подробнее о нескольких местах, где можно увидеть настоящий водопад, расскажет "Рамблер".

Фото: Антон В. Литвин/wikimedia.org Антон В. Литвин/wikimedia.org

Каверзинские водопады

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Чтобы увидеть своими глазами эти фантастические водопады, нужно добраться до села Хребтовое. Оно находится в 15 километрах от города Горячий Ключ. Верный ориентир – памятник солдатам у обочины дороги. Оттуда придется преодолеть путь в семь километров (14 – длина маршрута в обе стороны) по грунтовой дороге и руслу ручья Тамбовская Щель.

По пути вас сначала встретит Малый Каверзинский водопад. Он действительно невысокий – около четырех метров. Над ним можно расположиться на стоянке для обеда. А уже отсюда, всего в километре, путешественников ждет Большой Каверзинский водопад.

Высота его – более десяти метров. Опытные туристы рекомендуют подняться по маленькой лестнице из бревен (слева от водопада), чтобы насладиться красивым руслом ручья, благодаря которому и появилось это чудо природы.

В поисках приключений можно подняться еще выше по руслу и попасть на поляну у Университетской пещеры и вновь сделать небольшую остановку.

Водопады Исиченко и Пальмовый

Начало маршрута находится на южной окраине поселка Мезмай, от дорожного моста через реку Курджипс. Оттуда вам предстоит добраться до Курджипского ущелья, где и находятся водопады. Двигаясь по правому берегу реки, вы подниметесь довольно высоко над ней, пройдете через заросли самшита к отвесным скальным стенам. Кстати путь до первого водопада – Исиченко – в среднем занимает всего полчаса.

Этот водопад не является рекордсменом. Но он завораживает любого, кто приближается к нему. Бурные потоки воды падают в “чашу” водопада бирюзового цвета, которая меняет оттенки в лучах солнца.

MarOleg/wikimedia.org

Но не будем задерживаться. Нужно найти тропу (выше над рекой) и перейти вброд ручей по веревочным перилам. Продолжая движение вверх, вы увидите скальный грот, в котором обнаружили стоянку древнего человека. А затем вам предстоит выбрать тропу. Верхняя ведет к обзорной площадке “Сосна”. Оттуда открывается захватывающий вид на ущелье реки Курджипс. Нижняя – к Нижнему Пальмовому водопаду. Путешественники рекомендуют задержаться здесь подольше в солнечную погоду, чтобы в брызгах воды увидеть радугу. Почему он носит название пальмового? А все от того, что русло ручья поросло самшитом. Его называют “кавказской пальмой”.

Длина этого маршрута в обе стороны – примерно 12 километров.

Водопады на реке Ажек

Чтобы увидеть ажекские водопады, отправляемся к селу Пластунка (недалеко от Сочи). Сама река Ажек пронизывает Сочинский национальный парк. Но водопады вы найдете на территории экопарка Ажек, если пойдете по размеченной тропе к устью реки. Когда вы пересечете по мостику речку Агва и подниметесь в буковый лес, то на одной из полян сможете обнаружить остатки средневекового храма. Также на ней есть беседки и кострища – чем не повод устроить пикник на природе?

От поляны тропа поведет вас через Колхидский лес, который предстоит пройти, чтобы выйти к реке Ажек. Уже здесь вы наверняка услышите шум водопада – Нижнего Ажекского. Высота его – девять с половиной метров. Воды водопада утекают в каньон, минуя чашу в виде усеченного купола.

Andrey Dumchev/wikimedia.org

А Верхний водопад находится выше по течению реки Ажек (примерно в двух километрах). Тропа к нему размечена. Его высота более впечатляющая – около 20 метров, да и чаша водопада более глубокая и потрясающе красивая.

Маршрут к ажекским водопадам не очень длинный – всего 12 километров. Но из-за набора высоты и желания порой просто задержаться и впитать красоту этих мест уйти на него может весь день.

Опытные путешественники советуют приезжать сюда весной и в начале лета, когда лес утопает в зелени и вдоль тропы цветет понтийский рододендрон.

Как подготовиться к походу?