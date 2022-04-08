Почти Сахара: где в России посмотреть пустыню

На всей территории России можно встретить совершенно разные природные ландшафты. Есть территории, полностью заполненные лесом, а есть города, где даже летом стоит минусовая температура. В нашей стране можно найти регионы, где есть настоящие пустыни, которые с Сахарой, конечно, не сравнятся, но смогут доставить ей достойную конкуренцию. В материале “Рамблера” — о местах в России, где можно оказаться среди песков.

Фото: Рамблер Рамблер

Рын-Пески

Эта пустыня расположена на границе России и Казахстана и примечательно тем, что именно здесь находился центр Золотой Орды, соответственно, все походы начинались именно отсюда. Рын-Пески не похожа на обычную пустыню. Дело в том, что она образовалась на месте рек и озер. В некоторых барханах до сих пор находят следы раковин. О том, что здесь когда-то была жизнь, свидетельствуют лишь небольшие участки растений, которые пробиваются через песок. Местные турфирмы регулярно организовывают походы в пустыню как в летнее, так и в зимнее время года.

Чарские пески

Это урочище расположено в Забайкальском крае и представляет собой песчаную пустыню, протяженностью почти 3 тысячи гектаров. Пески образовались из-за смеси воды и ледников, а также из-за движения тектонических плит. Когда-то на этой земле было огромное озеро, которое исчезло и превратилось в урочище. Пустыня идеально подходит для походов и фотосессий. Если остаться здесь на несколько дней с палаткой, можно посетить местные достопримечательности: стоянку древнего человека, озеро Таежное и лагерь заключенных.

Арчединско-Донские пески