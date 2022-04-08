Что делать, если вы оказались в Муроме

Муром - тот самый древнейший город из сказок, родина богатыря Ильи Муромца, ведет свою историю с момента упоминания в "Повести временных лет" - с 862 года. За эти века Муром видел очень много и войн, и набегов, разорений, пожаров. Он всегда притягивал к себе большое количество паломников, потому что является родиной множества святых, а на его земле стоит очень много храмов.

Фото: wikimedia commons wikimedia commons

Рамблер разобрался, чем же заняться и куда сходить, если вы оказались в Муроме.

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Если вы прибыли в Муром на поезде, то с самого выхода из него вы уже попадаете в местную достопримечательность - Муромский железнодорожный вокзал. Он построен в 1912 году по проекту архитектора и художника-акварелиста Модеста Дурнова, а сейчас стал своеобразной визитной карточкой города. Внутри вокзала расположился небольшой музей, посвященный его истории. На площади перед вокзалом стоит памятник уроженцу Мурома - герою Советского Союза летчику Н. Ф. Гастелло.

Гуляя по городу, загляните на Площадь Победы. На ней же находится ДК им. 1100-летия Мурома - главная площадка города для разного рода мероприятий - здесь проводятся концерты, творческие вечера и встречи. На самой площади установлен обелиск солдатам, погибшим во времена Великой Отечественной Войны - фигура неизвестного солдата у Вечного огня и артиллерийское орудие - как дань памяти 497-му гаубично-артиллерийскому полку, сформированному в Муроме в 1939 году.

Обязательным к просмотру является и памятник Илье Муромцу. Который, к слову, вовсе не выдуманный персонаж, ведь антропологам удалось узнать, что святой старец Илья из мурома - и есть прототип того самого богатыря русского. Изучив останки, ученые заключили, что и рассказы о его неведомой силе - скорее всего, тоже правда, судя по размеру и толщине его костей. Памятник богатырю находится на улице Окский съезд. Совсем рядом расположен Окский парк - раньше на его месте находился кремль, разобранный по указу Екатерины II, и Собор Рождества Пресвятой Богородицы, разрушенный при советской власти. Теперь в парке можно погулять и отдохнуть с детьми, катаясь на аттракционах.

Муромская художественная галерея предлагает посмотреть коллекцию работ известного русского художника Шишкина и других русских и западноевропейских мастеров. Музей находится на втором этаже здания бывшей городской управы.

Многочисленные храмы и монастыри тоже открыты для посетителей, только нужно учитывать, что их в Муроме довольно много - за один день все не обойти.