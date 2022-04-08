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1 час назад

В Крыму могут запустить пилотную сеть глэмпингов

62info.ru

Депутат отметил, что в этом сезоне в России масштабы внутреннего туризма увеличатся ещё больше, а спрос заметно превысит предложение. От подорожания отелей на юге страны уйти не удастся, поэтому государству для помощи важно увеличить количество средств размещения на популярных курортах.

В Крыму могут запустить пилотную сеть глэмпингов
Фото:  pixabay.com pixabay.com

«Поскольку на капитальное строительство времени у нас нет, принято решение сделать ставку на модульные постройки формата глэмпинга, кемпинга. Интерес к ним у туротрасли был уже давно, реализовать его мешали формальности», — отметил парламентарий.

После запуска пилотного проекта при успешной реализации его масштабируют по всей России на все территории с туристическим потенциалом — Дальний Восток, Хакасию, Алтай, Байкал.

По заявлению зампреда правительства Дмитрий Чернышенко, правительство выделит на данную программу 4 миллиарда рублей. Он добавил, что предпочтение отдали южным регионам в связи с близостью к морю и ажиотажным спросом летом. Отбор регионов будет проходить на конкурсной основе, отметил Чернышенко.

Отдых в России,Дмитрий Чернышенко,
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