Как за границей: популярные места для путешествий в России

Заграницу можно найти в разных точках нашей страны.

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Какие российские места схожи по климату и природе с любимыми заграничными направлениями? Отвечают эксперты по туризму.

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Прекрасный климат, многообразный ландшафт, красивое море с разнообразными пляжами на любой вкус от галечных до песчаных – всё это можно найти не только за рубежом. В России есть много живописных мест, которые легко принять за заграницу. Например, популярные направления вроде Греции или Болгарии вполне сравнимы с Крымом. А Карелию с её неземными пейзажами, скалами, непроходимыми лесами и множеством озёр многие сравнивают с Канадой. Какие ещё есть альтернативы?

Турция в Анапе

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Анна Еремина, эксперт по туризму, автор сайта о путешествиях Moyway.ru

В последние годы отели Анапы, реагируя на запросы отдыхающих, активнее переходят на систему «всё включено». Но не только по этой причине город часто сравнивают с Турцией. Курорт широко востребован в первую очередь у семейных туристов благодаря мелководным песчаным пляжам, где удобно и безопасно отдыхать с детьми. Аквапарки и широкий спектр водных развлечений – ещё одна обязательная составляющая отдыха в Турции. Они пользуются не меньшим спросом и в Анапе. В городе и его окрестностях имеются сразу шесть аквапарков с крутыми горками и современными аттракционами.

Сочи – удивительный город, активно развивающийся в последние годы. Довольно мягкий климат, ласковое море, куда часто приплывают дельфины, близость гор. Пейзажи схожи со странами Балканского полуострова: Черногорией, Хорватией, Албанией.

За звание российских Мальдив спорят сразу несколько отечественных курортов. Безупречно белые пляжи, которыми так славятся Мальдивы, находятся в разных частях страны. Это крымские Оленёвка, Коса Беляус, Генеральские пляжи. В Калининградской области – заповедная Куршская коса, в Краснодарском крае – станица Должанская и посёлок Джемете. Самые северные «Мальдивы» в нашем списке – это пустынный Сарайский пляж острова Ольхон.

Дубай в Грозном

Анна Михайлова, эксперт по туризму, руководитель отдела продаж Go Travel

Чеченская Республика довольно молода, но уже достаточно популярна у туристов. Ультрасовременные здания, необычная архитектура наряду с древними сооружениями, сильные традиционные устои, а также шикарные пейзажи региона делают его очень привлекательным для туризма. Многие сравнивают Грозный с Дубаем, по крайней мере, ему есть куда стремиться.

Европа в Санкт-Петербурге и Калининграде

Европейским городам прекрасно соответствуют Санкт-Петербург и Калининград. Они удивительным образом переносят путешественников в Европу благодаря великолепной архитектуре и хорошо сохранившимся историческим зданиям.

Йошкар-Ола – это Европа в центре России. Всего за несколько лет центр города приобрёл лоск и неповторимое очарование. Очень многие новые сооружения напоминают хорошо узнаваемые европейские локации: площадь Сан-Марко, набережную Брюгге, замок Нойшванштайн, дворец дожей.

Куршевель в Красной поляне

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Анна Еремина: «Роза Хутор» – достойный конкурент Куршевелю, курорту во французских Альпах. Это самый новый и продвинутый горнолыжный центр Красной Поляны. Изящные постройки центра органично вписаны в природный ландшафт. Корпуса отелей расположены в окружении живописных гор по берегам реки Мзымта. Благодаря особенностям субтропического климата снег мягкий и пушистый, а окружающие пейзажи приводят в восторг. Летом склоны курорта востребованы не меньше, чем зимой. Подъёмники продолжают доставлять туристов на вершины, где находятся самые лучшие смотровые площадки и проложены популярные пешеходные маршруты к природным красотам.

Шерегеш, Домбай, Архыз тоже активно развиваются и могут предложить гостям отдых на любой вкус и кошелёк. Прекрасные трассы и шикарные виды, рестораны и кафе, аренда оборудования, спа-комплексы – хорошая альтернатива курортам Андорры, Болгарии, Италии и Франции.

Скандинавия в Мурманской области

Анна Михайлова: Горный Алтай на пике популярности. Удивительные и необычные озёра, древние сооружения, быстрые горные реки, величественные горы, ярко выраженный резко континентальный климат схожи с Новой Зеландией.

Мурманск и русский Север здорово напоминают Финляндию и Норвегию. И там, и там у туристов есть возможность понаблюдать за северным сиянием и пожить в настоящей юрте.

Карловы Вары в Минводах

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Анна Михайлова: Термальные источники существуют не только в Венгрии. Жемчужина Сибири – Тюмень — славится своими источниками с минеральной водой, бьющей прямо из-под земли. Многочисленные спа-центры и санатории региона создали уникальные программы по оздоровлению с помощью источников.

Курорты Кавказских Минеральных Вод – кладезь природных достопримечательностей и прекрасное место для оздоровления и лечения. Санатории этого направления по праву считаются одними из лучших. А воздух и вода там действительно творят чудеса. Смело можно рассматривать в качестве альтернативы Карловым Варам.