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9 часов назад

На российских курортах усилят контроль за ценами и качеством услуг

Lenta.ruиещё 1

Ростуризм усилит контроль за ценами и качеством услуг на российских курортах в преддверии летнего туристического сезона. Об этом в пятницу, 8 апреля, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

На российских курортах усилят контроль за ценами и качеством услуг
Фото: Lenta.ruLenta.ru

«В преддверии летнего туристического сезона по поручению вице-премьера РФ Дмитрия Чернышенко Ростуризм совместно с ФАС России и Роспотребнадзором усиливают мониторинг цен и случаев недобросовестного поведения субъектов туристической отрасли. Также будет повышено внимание Ростуризма к качеству оказываемых на курортах туристических услуг и соответствию отелей заявленному уровню "звездности"»,

— уточняется в сообщении.

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