На российских курортах усилят контроль за ценами и качеством услуг

Ростуризм усилит контроль за ценами и качеством услуг на российских курортах в преддверии летнего туристического сезона. Об этом в пятницу, 8 апреля, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.
«В преддверии летнего туристического сезона по поручению вице-премьера РФ Дмитрия Чернышенко Ростуризм совместно с ФАС России и Роспотребнадзором усиливают мониторинг цен и случаев недобросовестного поведения субъектов туристической отрасли. Также будет повышено внимание Ростуризма к качеству оказываемых на курортах туристических услуг и соответствию отелей заявленному уровню "звездности"»,
— уточняется в сообщении.