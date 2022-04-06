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3 часа назад

Что делать, если вы попали в Будущее

Мария Иглина

Для того, чтобы попасть в Будущее вовсе не нужна машина времени. Деревня с таким названием ближе, чем кажется — она находится в Тверской области. "Рамблер" расскажет, как попасть в Будущее и чем там заняться.

Что делать, если вы попали в Будущее
Фото: Google MapsGoogle Maps

Удобнее всего до деревни Будущее добираться на личном автомобиле. Так, от Твери до пункта назначения время в пути займет почти три часа (205 километров). Здесь люди обосновались еще шесть веков назад. Однако тогда это место имело другое название — Святое.

В Будущее стоит приехать хотя бы ради того, чтобы пообщаться с местными жителями, которых, по данным на 2008 году, было всего 80 человек. В этом месте нет супермаркетов, интернета, каких-либо благ цивилизации и даже работы. А те люди, которые работают по найму, делают это в окрестных селах. На улицах деревни можно встретить казаков на чистокровных жеребцах. Но в основном в Будущее приезжают дачники.

Зимой жители обычно устраивают казачий охотничий биатлон и другие праздничные гуляния. Местные жители живут дружно, и всегда с радостью приглашают гостей деревни к себе домой на чай. Многие не хотят покидать Будущее, поскольку именно здесь они находят свободу и покой. Они занимаются хозяйством, разведением животных и огородом, и переезжать в большие города не собираются.

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