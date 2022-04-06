Глэмпинг – это возможность отдохнуть на природе, не лишаясь привычного комфорта. Некоторые организаторы таких необычных кемпинговых стоянок предлагают еще и полноценное отельное обслуживание, включая питание, уборку арендуемого “домика” и развлечения.

Домик-купол у горы Верблюд с двуспальной кроватью, оборудованным санузлом и бассейном на крыльце можно арендовать в глэмпинге недалеко от Пятигорска. Гостей в прохладные вечера угощают глинтвейном, приготовленным на костре. А если вы проголодаетесь, то можно отправиться в мини-ресторан на территории глэмпинга.