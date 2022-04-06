Новости путешествий
Отдых в России
Личный опыт
Заграница
Лайфхаки
Путеводители
+12° в 
USD 83.35EUR 91.73
Войти в почту
1 час назад

Как выглядит уникальный отель недалеко от Пятигорска: видео

Мира Маркина

Глэмпинг – это возможность отдохнуть на природе, не лишаясь привычного комфорта. Некоторые организаторы таких необычных кемпинговых стоянок предлагают еще и полноценное отельное обслуживание, включая питание, уборку арендуемого “домика” и развлечения.

Как выглядит глэмпинг, который стоит посетить, путешествуя по Ставропольскому краю, в своем TikTok-блоге показала туристка @marieontheway.

Домик-купол у горы Верблюд с двуспальной кроватью, оборудованным санузлом и бассейном на крыльце можно арендовать в глэмпинге недалеко от Пятигорска. Гостей в прохладные вечера угощают глинтвейном, приготовленным на костре. А если вы проголодаетесь, то можно отправиться в мини-ресторан на территории глэмпинга.

Смотрите также видео о том, как выглядит самый суровый спа-комплекс России.

Отдых в России,Видео,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители