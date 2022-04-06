Каникулы для подростка: куда отправить ребенка летом

Каждый школьник с нетерпением ждет лета чтобы просто отдохнуть от учебы, но многие родители стараются придумать для своего ребенка интересный и полезный досуг. "Рамблер" разбирался, куда отправить подростка летом 2022 года.

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Почему в лагерь

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Некоторые семьи предпочитают оставлять детей дома на все лето по разным причинам: страх родителей, высокая цена путевок или психологический дискомфорт ребенка. Но специалисты считают, что при возможности отправить подростка в лагерь, стоит сделать это по нескольким причинам:

новые яркие эмоции для ребенка;

общение со сверстниками, социализация;

возможность получить новые знания в профильных лагерях;

способ отвлечь подростка от гаджетов и компьютерных игр;

контроль педагогов.

Какие варианты

Сейчас для детей доступны сразу несколько типов лагерей: развивающие, профильные, лингвистические. В каждом из них есть очевидные плюсы. Для подростков особенно актуальные профильные лагеря — дети получают возможность развиваться в разных направлениях, увлечься программированием, подтянуть спортивные навыки, при этом, общаться со сверстниками, находя друзей по интересам.

Сейчас для школьников предлагается целое разнообразие городских лагерей.

Многие школы предлагают IT-каникулы. Дети смогут на две недели погрузиться в компьютерный мир — создавать сайты, игры, 3D - модели и другие проекты. Каждый день они смогут изучать новое интересное направление из IT сферы и учиться извлекать из гаджетов пользу. Такие каникулы предлагает, например, Академия Тор.

Популярностью пользуются языковые каникулы. Например, школа английского языка Helen Doron English набирает ребят от 6 до 16 лет в городской лагерь прямо в Москве. Все программы проходят на английском языке с полным погружением в языковую среду.

В Москве подросткам предложат и раскрыть свои театральные таланты на каникулах. Например, в летнем дневном театральном лагере "Ирбис" детям от 8 до 16 лет предлагают целый список интересных впечатлений: походы в музеи, занятия актерским мастерством, речью, танцем, экскурсии, интересные игры. Подростков обучат написанию сценариев, работе с камерой, основам монтирования и, вместе с тем, помогут погрузиться в историю кино.

Во многих городах России можно найти интересный профильный лагерь, который скрасит подростку лето.

Отправить к морю

У россиян популярностью пользуются выездные детские лагеря. Если есть возможность отправить ребенка к морю, то не стоит от этого отказываться.

На курортах Краснодарского края действуют детские лагеря с богатой историей — многие из них существуют уже не один десяток лет. Палаты обычно рассчитаны на 4-12 мест, иногда с двухъярусными кроватями. Удобства чаще всего располагаются на этаже.

Например, детский оздоровительный лагерь "Жемчужина России" расположен на 50 гектарах уникального дендропарка Анапы и включает 6 корпусов со своими бульварами, спортивными площадками, беседками, парками. Помимо оздоровительных и спортивных активностей, в 100 шагах от лагеря подростков ждет море.

От Алтая до Карелии

Интересные варианты предлагают не только на юге. Так, лагерь в Горном Алтае "Детская империя туризма", расположен в живописном и экологически чистом месте. Каждая смена придерживается интересной темы - комедия, игры, путешествия. Летом 2021 года здесь работала смена "Орел и решка. Культурный бум". Детям предлагалось стать частью захватывающей приключенческой игры, в которой они могли познакомиться с культурой, обычаями, кулинарными фишками разных стран.