Россияне планируют провести майские праздники на даче

Большинство россиян решило провести провести майские праздники на даче или в деревне. Об этом стало известно из результатов опроса сервиса поездок и путешествий «Туту.ру», которое поступило в редакцию «Ленты.ру».

Так, 41 процент респондентов запланировали уехать на праздники на дачу или в деревню, еще 21 процент признались в желании остаться дома и провести выходные на диване. Посвятить время работе решило 18 процентов участников опроса.