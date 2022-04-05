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2 часа назад

Россияне признались в желании провести майские праздники на даче

Lenta.ru

Большинство россиян решило провести провести майские праздники на даче или в деревне. Об этом стало известно из результатов опроса сервиса поездок и путешествий «Туту.ру», которое поступило в редакцию «Ленты.ру».

Россияне планируют провести майские праздники на даче
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Так, 41 процент респондентов запланировали уехать на праздники на дачу или в деревню, еще 21 процент признались в желании остаться дома и провести выходные на диване. Посвятить время работе решило 18 процентов участников опроса.

По шесть процентов опрошенных выбрали отдых у морского побережья и путешествие с экскурсионной программой внутри страны. Такое же количество россиян собирается отправиться за границу. Оставшиеся два процента туристов запланировали поездку в горы.

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