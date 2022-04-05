Что делать, если вы оказались в Томске

Томская область находится в сердце Сибири, если посмотреть на карту России. Климат в регионе довольно суровый: летом воздух может прогреваться до +36 градусов, а зимой температура порой опускается до -58. Но что неизменно и привлекательно — это душевные города и гостеприимные люди. Поэтому сегодня “Рамблер” расскажет, как съездить в Томск и влюбиться в него навсегда.

Как доехать

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На самолете: аэропорт “Камов”, прямые рейсы летают из Москвы, Санкт-Петербурга, Новосибирска, Иркутска, Сочи, Симферополя и других крупных городов. Время в пути из Москвы и Петербурга — в среднем четыре часа, из Новосибирска – от 50 минут.

На поезде: вокзал Томск-1. Из Москвы отправляются поезда по направлению во Владивосток. Время в пути — два дня пять часов. Дорога на поезде из Новосибирска займет не менее пяти часов.

На автобусе или автомобиле: через город проходит Федеральная автомобильная дорога М7 “Волга”, а также Европейский маршрут e22. Время в пути на машине из столицы— примерно двое суток.

Время в Томске относительно Москвы: +4 часа

Что смотреть

Томск – это атмосферные старинные улочки, необычные памятники и редкие музеи. Мы предлагаем начать прогулку по городу там, где началась его история. На углу самых старых улиц – Бакунина и Обруб – находится томское “место силы”. Это смотровая площадка-каланча Музея истории Томска. Оттуда можно увидеть круговую панораму старого города как на ладони. Здесь же, на Воскресенской горе воссоздали часть деревянного Томского кремля. На оборонной стене есть даже настоящая пушка, из которой можно выстрелить.

Из удивительного: в Томске сохранились целые кварталы старинных деревянных домов с богатым прошлым.

_ghosty_/Flickr.com

Например, небесно-голубой особняк купца Голованова (Красноармейская, 71), его еще называют “дом с шатром”; или солнечно-желтый усадебный дом купца Желябо с жар-птицами (там же на Красноармейской). В Томске стоит дом, экстерьер которого когда-то вдохновил автора сказки “Волшебник Изумрудного города” Волкова (на Белинского, 19).

Если погода балует, рекомендуем обойти и необычные памятники Томска. Отходя от Музея истории Томска, обратите внимание на одну из его стен. Там поселился памятник ускользающему любовнику. Горожане и сотрудники музея постоянно вкладываются в его гардероб, поэтому “любовник” часто меняет нижнее белье.

Irina nsk/wikimedia.org

На набережной Томи стоит босой Антон Павлович Чехов, всеобщий городской любимец.

Marco Fieber/Flickr.com

На улице Шевченко (у дома 19/1) гостей встречает сытый волк, герой мультфильма “Жил-был пес”. Его еще называют памятником счастью. А на проспекте Кирова, у гостиницы “Томск” вы встретите томские символы гостеприимства и туризма – тапочки и лягушку-путешественницу. Скульптура лягушки высотой всего четыре сантиметра. И потому ее считают самым маленьким памятником в мире.

Музейная программа в Томске тоже получится насыщенной. Загляните в музей “Профессорская квартира” (Кузнецова, 30), где можно погрузиться в быт интеллигентной томской семьи начала двадцатого века. Старинный буфет, представленный в экспозиции, снимался в фильме по роману Булгакова “Собачье сердце”. В первом Музее славянской мифологии (Загорная, 12) выставка интерактивная, что позволяет легко погрузиться в атмосферу народного творчества, быта и философию предков

Если у вас есть время ненадолго покинуть город, рекомендуем своими глазами увидеть Таловские чаши – природное чудо Томской области. Веками ключевая вода создавала овальные сосуды из растворенных в ней минералов. “Чаши” никогда не замерзают. Считается, что вода в них целебная.

А когда проголодаетесь, обязательно попробуйте блюда с сибирским характером: крапивные блины, котлеты из медвежатины, дикий чеснок колба и строганину из рыбы.

Где жить

В городе есть предложения для бронирования в разных ценовых категориях. Премиальные — пятизвездочный отель Xander, “Скандинавия”. Более доступные – гостиница “Купеческий дом”, Extra, Montana.

Что привезти

Продукцию из кедра: грильяж, молочко; а также туески, шкатулки и посуду.

Колоритные магниты-оконца с резными наличниками, которые являются своеобразным символом города.

Миниатюрки томских памятников тоже наверняка захочется привезти в подарок близким и на память себе.