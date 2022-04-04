Пять лучших маршрутов, чтобы увидеть дикую природу России

В 2022 году туристический ассортимент для россиян снова не богатый. Поэтому самое время обратить свое внимание на родные просторы. В России, как оказалось, есть много живописных мест, где можно насладиться дикой природой.
Смотрите видео, чтобы узнать о пяти лучших маршрутах, чтобы увидеть первозданную красоту разных уголков России. Туристы найдут прямо в своей стране и геологические памятники, и необычные бухты, и северное сияние.
Ранее мы писали о джайлоо-туризме и объясняли, как уйти от цивилизации без последствий.