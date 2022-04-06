Назван альтернативный способ добраться до Крыма и Кубани

Специалисты предложили россиянам отправиться на летний отдых в города с временно закрытыми аэропортами, среди которых Анапа, Геленджик, Краснодар и Симферополь, на автобусах. Так, по данным сервиса путешествий «Туту.ру», стоимость подобной поездки в Сочи в июне в среднем составляет пять тысяч рублей на человека. В Анапу билеты будут стоить дешевле — от 4,3 тысячи рублей. Время в пути составляет от 20 до 22 часов.