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1 час назад

Назван альтернативный способ добраться до Крыма и Кубани

Lenta.ruиещё 1

Эксперты туристической отрасли раскрыли отечественным путешественникам альтернативный способ добраться до курортов Крыма и Кубани на фоне временной приостановки работы ряда аэропортов России. Об этом пишет «Российская газета».

Назван альтернативный способ добраться до Крыма и Кубани
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Специалисты предложили россиянам отправиться на летний отдых в города с временно закрытыми аэропортами, среди которых Анапа, Геленджик, Краснодар и Симферополь, на автобусах. Так, по данным сервиса путешествий «Туту.ру», стоимость подобной поездки в Сочи в июне в среднем составляет пять тысяч рублей на человека. В Анапу билеты будут стоить дешевле — от 4,3 тысячи рублей. Время в пути составляет от 20 до 22 часов.

Кроме того, можно приобрести тур на юг с проездом на автобусе. Например, путевка в Геленджик в летний период с проживанием в гостевом доме обойдется одному туристу в среднем в 14 тысяч рублей.

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