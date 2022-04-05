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1 час назад

Россияне назвали лучшие направления внутри страны

Lenta.ruиещё 2

Российские туристы назвали лучшие отечественные направления для путешествия мечты. Данные опроса приводит научно-популярный журнал «Вокруг света».

Россияне назвали лучшие направления внутри страны
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Почти четверть респондентов, 24 процента, признались в желании хоть раз отправиться на отдых на Байкал и своими глазами увидеть самое большое пресное озеро Земли. О путешествии в Горный Алтай мечтают 12 процентов опрошенных россиян — они хотели бы посмотреть на оленей в их естественной среде обитания. Отправиться на Камчатку ради вулканов хотят 11 процентов соотечественников.

Среди направлений мечты россияне также выделили Крым и Санкт-Петербург — их хотят посетить по 10 процентов путешественников, в Карелию желали бы попасть семь процентов опрошенных, в Калининград — шесть процентов. Владивосток привлекает пять процентов соотечественников, Москва — четыре процента. При этом два процента россиян признались, что внутри страны нет интересных для них регионов.

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