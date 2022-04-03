Как провести время, если вы оказались в Ростове Великом

Хотя его тезка на Дону сейчас известен гораздо больше, древний город на берегу озера Неро недаром вошел в число жемчужин Золотого кольца России. «Рамблер» расскажет, как нескучно провести выходные в Ростове Великом.

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Как доехать

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Ростов — идеальный вариант для короткого путешествия. Благодаря железной дороге сюда можно добраться хоть из Москвы, хоть из Читы, Воркуты или Архангельска. Кстати, из Москвы в Ростов три раза в день ходит скоростная «Ласточка». А вот из Петербурга прямых маршрутов нет, поэтому добираться придется через Москву. Железнодорожная станция расположена недалеко от исторического центра. Постепенно продвигаясь к Ростовскому кремлю, можно не спеша осмотреть множество достопримечательностей. Рядом со станцией находится и автовокзал. А вот ближайший аэропорт расположен в Ярославле, откуда до Ростова можно доехать на поезде.

Что смотреть

Прежде всего, Ростовский кремль — это визитная карточка города. Его построили во второй половине XVII века как резиденцию митрополита Ростовской епархии Ионы Сысоевича. Так как в это время Ростов находился в глубоком тылу, у кремля уже не было оборонительной роли. Отсюда и широкие ворота, и отсутствие подошвенных бойниц в башнях. В конце XVIII века кафедру перенесли в Ярославль, и Ростовский кремль начал ветшать. Но во второй половине XIX века был отреставрирован за счет ростовских купцов.

В ансамбль кремля входят Успенский собор со звонницей и несколько церквей — Спаса на Сенях, Григория Богослова, Воскресения, Одигитрии и Иоанна Богослова. Также можно осмотреть административные помещения — например, Княжьи терема или Иераршие палаты.

Кроме того, весной и летом стоит прогуляться по Митрополичьему саду — очень красивое и уютное место. И, конечно, подняться на смотровую площадку Ростовского кремля — вид оттуда открывается великолепный.

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Если после кремля захочется продолжить изучение местных храмов, то Ростов может предложить богатый выбор — например, Собор Рождества Богородицы, Рождественский монастырь, церковь Спаса на Торг и множество других храмов. Но ценители обычно стараются посетить древнейший в городе и старейший в Северо-Восточной Руси Авраамиев Богоявленский монастырь.

Он был основан в XI веке преподобным Аврамием Ростовским. По легенде монастырь возвели на месте языческого капища Велеса. Хотя изначально обитель была мужской, сейчас это женский монастырь. Он находится к востоку от центра города (Желябовская улица, 32).

А к западу от центра расположен еще одна древняя обитель — Спасо-Яковлевский монастырь, основанный на исходе XIV века (улица Энгельса, 44). В морозные зимы смелые туристы идут к нему по льду озера Неро. Кстати, там же есть отличная смотровая площадка, откуда можно полюбоваться городом и озером. А если пройти по улице Подозерка, то можно найти и мостик для поцелуев.

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Из гражданской архитектуры города наибольший интерес представляет гимназия имени Кекина, построенная в начале XX века в стиле неоклассицизма. Здесь даже есть собственная астрономическая обсерватория. Кстати, это старейшее учебное заведение в Ростовском районе.

Вообще озеро Неро — это отдельное украшение города, настоящее зеркало, в котором отражается Ростов. Набережная оформлена только в районе городского парка, расположенного к востоку от Ростовского кремля. Но если вы хотите оценить масштаб озера, то можно прогуляться вдоль берега по улице Подозерка.

Кстати, в городском парке можно сделать интересную фотографию. Там установлена фоторамка в человеческий рост, которая называется «Окно в Неро». Это отличное место для эффектного снимка, которое очень любят молодожены, так как в «Окне» видно не только озеро, но и инсталляция с гнездом аистов — вполне прозрачный намек на новобрачных.

Что касается культурного отдыха, то в Ростове сразу несколько интересных музеев. Во-первых, это знаменитый музей финифти — исконного ростовского народного промысла. Подробнее об этом читайте в разделе сувениров.

Во-вторых, в Ростове есть забавный музей Царевны-лягушки, который особенно понравится туристам с детьми. Расположен он в особняке купцов Гончаренко (улица Ленина, 20). Не заметить его невозможно благодаря ярко-зеленому цвету.

Любознательным путешественникам понравится Музей ростовского купечества, открытый в доме купцов Кекиных, сыгравших большую роль в жизни Ростова. В экспозиции чувствуется подлинная атмосфера купеческого быта.

Что есть

Алеша Попович — еще один бренд города, так как Ростов считается родиной этого былинного героя. А одноименное кафе — вероятно, самое популярное место в городе не только у туристов, но и у местных. Здесь чаще всего заказывают рыбные блюда вроде котлет из щуки и разнообразные напитки — сбитень, фруктовый чай, облепиховый глинтвейн, медовуху и так далее. При быстром обслуживании демократичные цены (средний чек от 400 рублей). Кроме того, туристов обычно привлекает яркий интерьер, а дети могут сфотографироваться в выставленных здесь же доспехах. Правда, стоит учитывать, что работает кафе до 19.00, и только в субботу — до 20.00.

Также знатоки морепродуктов обычно заглядывают в «Щучий двор». Здесь обычно берут уху и блюда русской кухни из местной рыбы. В отличие от многих заведений ресторан находится не в центре, а недалеко от железнодорожной станции и автовокзала, что удобно для туристов.

Те же путешественники, которые не прочь совместить пищу духовную и материальную, могут посетить «Лукову слободу» — музей, посвященный ростовскому луку. Это один из древний сортов этого овоща, известный своей хорошей сохранностью в зимнее время — он не прорастает и долго сохраняет свои вкусовые качества. При музее есть небольшой ресторан, где можно попробовать многочисленные блюда из лука после экскурсии и мастер-классов. В меню можно найти не только луковый суп или лепешки, но варенье, настойки и мармелад из этого овоща.

Где жить

Туристы, которые предпочитают останавливаться в непосредственной близости от вокзала, часто выбирают отель «Ростовский». Путешественники, которые хотят насладиться видами исторического центра, предпочитают «Боярский двор» (от полторы тысячи за ночь) или «Русское подворье» (от трех тысяч за ночь). Впрочем, рядом есть более демократичный «Лионъ» (от 1800 рублей за ночь). Любители тихих парковых зон отмечают отель «Рождественский», а превосходных озерных пейзаже — Bravis.

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Что привезти

Как уже было сказано, главный сувенирный бренд города — это ростовская финифть. Яркие миниатюры выполняют на эмали с помощью прозрачных красок, устойчивых к огню. Изначально ростовские мастера делали изображения на религиозную тему, но сейчас в магазинах города и в лавке при Музее финифти можно найти украшения, игрушки, шкатулки и предметы быта с рисунками на любой вкус.