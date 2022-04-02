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54 минуты назад

Как выглядит советская реклама курортов Краснодарского края: видео

Дарья Амосова

Как выглядела реклама внутреннего туризма для жителей СССР? Сильно ли она отличается от нынешней? Сегодня советскую рекламу могут увидеть даже те, кто не жил в ту эпоху. Канал в TikTok @mup_cccp выкладывает ролики, которые крутили по телевидению в Советском Союзе. Автор канала собрал отдельный плейлист с рекламой советских курортов: Сочи, Геленджик, Абхазия, пионерские лагеря. Один из самых популярных роликов — «обзор» на курорты Краснодарского края. Видео собрало 8 тысяч лайков и 165 тысяч просмотров.

Рекламный ролик снят в 1981 году. «Роскошь субтропической природы, теплое и ласковое море, беззаботная курортная жизнь», — вот что, по словам диктора, привлекало советских граждан в Сочи. Голос за кадром отмечает, что каждый год на курортах Краснодарского края отдыхало 11 млн человек. За 40 лет почти ничего не поменялось, и даже количество туристов. Согласно пресс-релизу администрации края, в 2021 году курорты посетили 12, 4 млн человек.

Комментаторы отмечают, как красиво выглядел Сочи: «Видео как будто из будущего», «Сразу захотелось туда», «Так красиво без рекламных вывесок».

Ранее «Рамблер» показывал, почему в СССР не стали выпускать автомобиль «Родина».

Отдых в России,Видео,
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