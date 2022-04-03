Что делать, если вы оказались в Екатеринбурге

Сердце Урала, Свердловского рок-клуба, малахита и Гены Букина: рассказываем, что посмотреть в городе на границе частей света.

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Как доехать

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Екатеринбург расположен на Урале, а поэтому добраться до него удобно как с европейской, так и с азиатской части России.

На самолете: аэропорт «Кольцово», прямые рейсы летают из Москвы, Санкт-Петербурга, Новосибирска, Хабаровска, Сочи и других крупных городов. Время в пути из Москвы и Новосибирска — 2 часа.

На поезде: вокзал Екатеринбург-пассажирский. Из Москвы отправляются поезда по направлению в Улан-Удэ, Челябинск, Читу, Курган, Барнаул, Махачкалу и другие города. Время в пути — примерно сутки.

На автобусе или автомобиле: через город проходит Федеральная автомобильная дорога М5 «Урал», а также Европейский маршрут e22. Время в пути на машине — примерно сутки.

Время: МСК +2

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Что смотреть

В городе спокойно уживается старинная архитектура и неформальное искусство, современные торговые и экспо-центры и старые церквушки.

Специально для туристов по городу идет Красная линия — туристический маршрут, который объединяет главные достопримечательности.

Из обязательных мест для посещения — главная площадь города 1905 года, улица 8 марта, Исторический сквер (в народе — Плотинка), улица Вайнера (местный Арбат), Ельцин-центр, небоскреб и смотровая площадка «Высоцкий».

В Екатеринбурге множество необычных памятников: группе The Beatles, Человеку-невидимке. Компьютерной клавиатуре, любопытству и пластиковой карте.

Грех побывать на Урале и не увидеть горы и дикую природу! Ради этого выезжайте в природные парки: Припышминские боры, Река Чусовая, Гора Белая, Бажовские места, Богдановичские карьеры.

Уральские горы. Источник: commons.wikimedia.org

Где жить

В городе полно отелей, гостиниц и хостелов разных ценовых сегментов. Премиальные — «Хаятт Ридженси», «Грин Парк Отель», «Онегин», «Four elements hotels», «Высотский». Доступные — «DoBeDo», «Чемпион», «Roomy hostel», «Redline hostel», «Никольский».

Что привезти

Изделия из малахита и камней. На Урале активно добывают самоцветы, минералы и даже драгоценные камни. Местные мастера вытачивают из малахита шкатулки, гребни, фигурки и украшения.

Напитки и еда. Местное пиво или уральские бальзамы, сосновые шишки, местные сладости и, внезапно, майонез. В 10-х ходили слухи, что Екатеринбург был «майонезной столицей» России.