Волгоградский фотограф запечатлел малоизвестные красоты края

Фотограф Павел Соклаков – автор снимков малоизвестных мест Волгоградской области, которые обычно обходят популярные туристические маршруты. Пейзажные фотографии будут представлены на выставке «Дорогами предков», приуроченной к Международному дню всемирного наследия.

Фотохудожник запечатлел живописные, но не самые известные уголки Волгоградской области, надеясь привлечь внимание земляков к культурно-историческим ценностям малой родины, показать всю прелесть ее исторических и природных объектов.

В объективе фотомастера – донские кручи и меловые холмы, скромные деревенские проселки, сельские храмы, рапа и невероятные закаты озера Эльтон. Павел Соклаков полагает, что испытанное им восхищение красотой почувствуют и зрители, а, может быть, потом и сами захотят отправиться в путешествие и увидеть все собственными глазами.