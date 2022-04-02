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7 часов назад

Волгоградский фотограф запечатлел малоизвестные красоты родного края

Волгоградская правда

Фотограф Павел Соклаков – автор снимков малоизвестных мест Волгоградской области, которые обычно обходят популярные туристические маршруты. Пейзажные фотографии будут представлены на выставке «Дорогами предков», приуроченной к Международному дню всемирного наследия.

Волгоградский фотограф запечатлел малоизвестные красоты края
Фото: Фото предоставили организаторы выставкиФото предоставили организаторы выставки

Фотохудожник запечатлел живописные, но не самые известные уголки Волгоградской области, надеясь привлечь внимание земляков к культурно-историческим ценностям малой родины, показать всю прелесть ее исторических и природных объектов.

Фото предоставили организаторы выставки

В объективе фотомастера – донские кручи и меловые холмы, скромные деревенские проселки, сельские храмы, рапа и невероятные закаты озера Эльтон. Павел Соклаков полагает, что испытанное им восхищение красотой почувствуют и зрители, а, может быть, потом и сами захотят отправиться в путешествие и увидеть все собственными глазами.

Выставка «Дорогами предков» начнет работу 8 апреля в Волгоградской областной библиотеке им. М. Горького. Вход свободный.

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