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2 часа назад

Россияне бросились скупать путевки в санатории

Lenta.ru

Из-за сокращения числа доступных зарубежных направлений и отложенного спроса со стороны туристов старшего возраста в России вырос спроса на санаторный отдых внутри страны. Об этом узнал «Коммерсантъ».

Россияне бросились скупать путевки в санатории
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Как рассказал изданию медицинский директор Ассоциации оздоровительного туризма и корпоративного здоровья Михаил Данилов, спрос на услуги санаториев в марте оказался ажиотажным, превысив в некоторых объектах уровень 2019 года на 5–10 процентов. Однако, отмечает он, продажи идут в основном с небольшой глубиной из-за общей неопределенности. Увеличение спроса на 15-20 процентов отмечают и сами здравницы.

По мнению Данилова, россияне бросились скупать путевки в санатории на фоне ограниченного количества доступных выездных направлений и программы туристического кешбэка, предполагающей возврат до 20 тысяч рублей за бронирование отдыха внутри страны по карте «Мир». При этом к акции оказались наиболее чувствительны представители старшего поколения. Среди других причин туроператоры отмечают традиционный рост спроса на отдых в санаториях в межсезонье, а также отложенный спрос после пандемии COVID-19, когда люди отказывались от поездок.

Вместе с тем фиксируется и рост цен на путевки в среднем на 10-15 процентов, пишет газета. При этом Данилов прогнозирует возможное подорожание отдыха еще на 10-15 процентов. Однако окончательное решение санатории примут исходя из динамики стоимости расходных материалов и продуктов питания, заключил он.

Отдых в России,Михаил Данилов,Коммерсант,
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