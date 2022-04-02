Что делать, если вы оказались в Анадыре

В самом восточном городе России, соседствующем с Аляской, просто так не оказаться. Рассказываем, что делать, если вы по счастливой случайности попали в Анадырь.

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Как доехать

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До административного центра Чукотского автономного округа добираются на самолете. Прямые рейсы есть из Москвы и Иркутска, вылет 2-4 раза в неделю.

Важно: Анадырь находится в пограничной зоне РФ. Граждане, не являющиеся жителями, не имеющие регистрацию, иностранцы и лица без гражданства въезжают по особым правилам.

Для въезда нужен документ, удостоверяющий личность (паспорт) и индивидуальный/коллективный пропуск. Россиянам его можно оформить через портал «Госуслуги» или турагентства, иностранцам — через органы ФСБ или почту.

Пропуск делают 15-30 рабочих дней, действует он год. Передвигаться по территории можно свободно, не считая пограничной зоны в 5 км.

Время: МСК +9

Что смотреть

Анадырь — это чукотская Москва. Не мегаполис в привычном понимании, однако в административном центре богаче выбор гостиниц, развлечений и услуг, чем в других городах и селах. Попасть в другую точку Чукотки почти всегда быстрее через Анадырь: можно сесть на теплоход, вездеход, самолет или вертолет. Кроме того, в городе стабильно работают банкоматы, что встречается далеко не во всех точках округа.

Если вы приезжаете на неделю и более, стоит посмотреть весь Анадырский район. Мелкие села, где живут рыбаки и охотники, не менее интересны, чем сам город: Алькатваам, Ваеги, Канчалан, пгт Беринговский.

Главная достопримечательность Чукотки — это дикая природа, горы и океан. Чтобы увидеть настоящую Сибирь своими глазами, стоит идти в велопоход, поход пеший или сплав. Только обязательно с инструктором и гидом, который знает местность вдоль и поперек.

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В самом Анадыре обязательно посетить Чукотский краеведческий музей. Экспозиция рассказывает об истории, традициях и культуре древних чукотских народов.

В октябре в Анадыре проходит традиционный кинофестиваль «Золотой ворон».

Где жить

Самый популярные отели — «Чукотка», «Бархат», «Анадырь». Большим компаниям проще и дешевле снять гостиничный домик у местных.

Что привезти

Изделия из кости. Фигурки и предметы быта вырезают на моржовых клыках. Традиционный сувенир из Чукотки стоит дорого, от 5 до 10 тысяч, но это народное искусство и ручная работа — будет чем похвастаться. Самый популярный презент — фигурка улыбающегося бога Пеликена.

Местная еда. Оленина с брусникой, строганина, сухая рыба юкола, морская картошка упа, ферментированное мясо копальхен. Выбор огромен, главное — упаковать презент в плотный термопакет со льдом и дарить как можно скорее, чтобы мясо и рыба не испортились в самолете.