Куда стоит поехать на уикенд в апреле

Пока погода не балует россиян. Однако в некоторых регионах уже сейчас можно найти ласковое апрельское солнце и почувствовать наступление весны. “Рамблер” расскажет о самых теплых городах, куда стоит отправиться на выходные.

Фото: peakpx.com peakpx.com

Пятигорск

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Апрель в Пятигорске обычно теплый, хотя и пасмурный. После мартовской жары ожидается похолодание, но температура воздуха будет колебаться в границах между +14℃ и +18℃.

Чем заняться в Пятигорске?

Прямо с городских улиц вы можете начать путь к достопримечательностям, которые находятся “на высоте”. Например, грот Дианы — искусственная пещера с колоннами – расположен на склоне горы Горячей. В жаркие дни здесь любил отдыхать поэт Михаил Лермонтов.

Дорога к потрясающей красоты озеру с забавным названием Провал ведет с бульвара Гагарина. Там есть удобная лестница и пешеходная дорожка, идя по которым, вы точно доберетесь до цели на склоне горы Машук.

Яна Краснопевцева/wikimedia.org

Если вы хотите культурной программы, отправляйтесь на показ легендарной оперетты “Свадьба в Малиновке” в Ставропольский театр оперетты.

Отдохнуть и заодно подлечиться можно на термальном курорте “Машук Аква-Терм”: расслабиться в спа-центре, поплавать в бассейне и напиться целебной воды из минеральных источников Кавказа.

Элиста

В столицу Калмыкии едут за чудесами природы и погружением в степную культуру. Апрель в Элисте по большей части солнечный, теплый. Осадки кратковременные. Температура воздуха немного выше, чем в Пятигорске.

Чем заняться в Элисте?

Даже если вы далеки от религии, величественный семиэтажный хурул – Золотая обитель Будды Шакьямуни — наверняка произведет на вас впечатление. Этот буддийский храм считается одним из крупнейших в Европе.

Чтобы понять, как жили степные калмыцкие кочевники, отправляйтесь в этнохотон “Бумбин Орн”. На его территории есть интерактивная реконструкция калмыцкого поселения с ханской юртой и другими атрибутами этой культуры. Здесь можно попробовать и степную кухню.

Если есть время, посвятите его поездке в заповедник “Черные земли” под Элистой. На его территории можно увидеть степных сайгаков и шакалов, розовых и кудрявых пеликанов и бескрайние поля дикорастущих тюльпанов конечно же.

Аэропорт «Элиста» временно приостановил работу. Ближайший к столице Калмыкии аэропорт находится в Ставрополе

Дербент

Почувствовать наступление весны можно и в Дербенте. Весь апрель в этом городе ожидается солнечная погода, температура воздуха около +15℃ и отсутствие осадков.

Чем заняться в Дербенте?

Например, посетить цитадель дербентской крепости VI века Нарын-кала. Пройтись по средневековым кварталам, которые называются магалы. А когда надоест изучать городскую карту, советуем отправиться в окрестности Дербента. Например, в 55 километрах от него есть красивый Ханагский водопад — два его каскада ниспадают с 30-метровой высоты и образуют у скалы небольшое озеро.

До парка “Патриот” (будущего музея военной техники) можно добраться на электричке за полчаса. А поехать туда стоит, чтобы увидеть чудо советской инженерии – гигантский ракетоносец, экраноплан “Лунь”.

Alexey Komarov/wikimedia.org

Еще одна интересная и по-своему уникальная точка недалеко от Дербента – Самурский национальный парк. В этих дагестанских джунглях обитают камышовые коты, средиземноморские черепахи, розовые фламинго. На электричке в парк можно добраться за час.

Адлер

Погода в Адлере наладится, вероятнее всего, ко второй половине апреля. Почему мы рекомендуем приехать сюда в середине весны? Все просто: туристический сезон еще не начался, а погода вполне располагает к долгим прогулкам. К концу месяца воздух в Адлере прогреется до +20℃.

Чем заняться в Адлере?

Устроить променад по набережным города и отправиться на морскую прогулку. На пристанях Адлера можно купить билет на круизный теплоход, арендовать парусное или моторное судно.

После сходите на рынок на Демократической улице. Там можно купить свежие фермерские продукты и знаменитую сочинскую чурчхелу, почувствовать атмосферу восточного базара.

Если есть возможность, отправляйтесь в поселок Сириус. Там можно посетить многоуровневый дендрологический парк “Южные культуры”. Еще в марте там начинают цвести камелии, магнолии, японская айва.

Sergei Kazantsev/wikimedia.org

Также в Сириусе находится музей Николы Теслы. Хотите узнать больше о жизни этого гения, его изобретениях, а также увидеть захватывающее световое шоу и научиться повелевать молниями – вам сюда.