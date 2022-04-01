Что делать, если вы оказались в Уфе

Уфа — самый зеленый город-миллионник в России. Столица Башкортостана начинает свою историю с начала шестнадцатого века, с постройки Уфимского кремля. Сейчас это современный красивый город, ассоциирующийся у многих с именем Салавата Юлаева. Так же город известен хоккейной командой, названной в честь его имени, и не раз становившейся лучшей в стране. Помимо прочего, Уфа знаменита своими людьми — именно там родились такие известные сегодня личности, как Земфира, Юрий Шевчук, Сергей Довлатов, Сергей Аксаков, Ляйсан Утяшева и популярные среди современной молодежи реперы Моргенштерн и Face. Рамблер разобрался, что делать и куда пойти, если вы оказались в Уфе.

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Самое популярное место среди туристов — памятник Салавату Юлаеву. Эта самая большая конная статуя в России (высотой 14 метров) была создана советским скульптором Сосланбеком Тавасиевым в память о национальном герое Башкирии.

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Изображение этой скульптуры есть и на гербе республики. Памятник привлекает большое количество гостей города и уже давно стал своего рода визитной карточкой Уфы. Его отнесли к семи чудесам Башкортостана. С возвышения, на котором расположился монумент, открывается великолепная панорама на город и реку Белую. Фотография с этим памятником есть, пожалуй, почти у всех, кто хотя бы раз посещал Уфу.

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При выходе из аэропорта вас встречает уменьшенная копия скульптуры «Три шурупа». Так ее прозвали в народе, и , если не поинтересоваться у местных, вы вряд ли поймете ее значение. Три каменных шара одинакового размера, расположены в ряд, на самом деле с шурупами особо ничего общего не имеют. Любой из местных жителей, к слову, очень приветливых и гостеприимных, расскажет вам, что на самом деле эти шары ни что иное как буквы, из которых складывается слово Уфа. Просто буквы это башкирские — ѲΦѲ (читается как «эфэ». Оригинал скульптуры вы найдете в центре города на аллее по улице Ленина. Эти «шары» стали неформальным символом города и их изображение вы можете встретить во многих местах.

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Так же в Уфе у вас будет возможность посетить арт-пространства, музеи разных направленностей, погулять по красивым местам (парк «Корпорация иллюзий», парк культуры и отдыха «Первомайский», площадь двух фонтанов, аллея современного искусства «АртТерия», площадь Салавата Юлаева и др.), посетить государственный цирк, если вы отдыхаете с детьми.

Проживание в гостиницах Уфы не из дешевых, предполагается, что это связано с тем, что город считается «нефтяным», потому частыми его гостями становятся очень богатые люди, приезжающие туда по рабочим вопросам. Однако аренда квартиры избавит вас от этого вопроса и явно сэкономит бюджет.

Для желающих опробовать национальные башкирские блюда стоит обязательно заглянуть в рестораны, в которых прекрасно сочетаются национальная и современная кухни. Таких, к сожалению, в городе не много, и вот самые известные из них —«Азык-Тулек» ( ул. Карла Маркса, 3Б, средний чек — 1500 руб, «Баракат» (сеть из 12 заведений по всему городу, средний чек — 150-200 руб), «Башкирия» (ул. Ленина, 25/29, средний чек — 1700-3000 руб).