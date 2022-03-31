Места Крыма, где можно почувствовать себя археологом

Крым – это не только великолепная природа и пляжи. На территории полуострова осталось немало "памятников старины". Они рассказывают туристам об истории этого уникального полуострова, который часто находился на перекрестке разных культур. Где познакомиться с археологией Крыма, читайте в материале "Рамблера".

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Пещерные города

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Из-за нашествия гуннов часть населения Крымского полуострова была вынуждена покинуть родные дома и переселиться в горы. Также этот шаг позволял организовать защиту Херсонеса, который становился крупным центром торговли.

Чуфут-Кале

Bestalex/wikimedia.org

Крепость находится на горном плато к востоку от Бахчисарая, на высоте более пятисот метров над уровнем моря. Вид сохранившихся вырубленных в скалах хозяйственных помещений, молитвенных домов и руин мечети очень впечатляет посетителей. Заметьте: окна построек выходят во двор. Это было сделано с целью безопасности населения. Недалеко от Чуфут-Кале находится гробница крымской принцессы, дочери хана Тохтамыша. Она отреставрирована.

Эски-Кермен

Вадим Индейкин/wikimedia.org

В этот пещерный город часто стекаются туристы, но он считается наименее изученным. Прогулка по его территории будет комфортной и увлекательной. Практически около всех достопримечательностей есть информационные щиты. Прогулка по Эски-Кермен в среднем занимает два-три часа.

Осадное кольцо, шестимаршевая лестница, двадцатиметровый коридор отличают Эски-Кермен от других византийских крепостей. Лучше всех построек сохранился храм, в котором туристы могут найти изображение трех всадников, имена которых вряд ли когда-нибудь станут известны.

Мангуп-Кале

Вадим Индейкин/wikimedia.org

На вершине горы Баба-Даг находится этот пещерный “мегаполис” и музейный комплекс под открытым небом в одном флаконе. А в VIII веке он был столицей византийского княжества. Возведенная трехэтажная крепость служила резиденцией и опорным пунктом города. Там же в скале был пробит колодец для снабжения крепости пресной водой.

Кроме крепости на территории Мангуп-Кале также спелестологи открыли искусственные пещеры. Кстати, еще в III веке аланы и готы, жившие в этих краях, использовали пещеры в качестве усыпальниц.

Генуэзские крепости

Откуда генуэзцы вообще взялись в Крыму? Все просто. Когда на южном берегу полуострова закрепилась Золотая Орда – около семисот лет назад – генуэзцы основали свои колонии-крепости. По одной версии, они с–могли договориться с монголами. По другой – помогали византийцам. И в благодарность за услуги получили земли. Но как бы то ни было, а свидетельства их пребывания в Крыму остались. И теперь эти неприступные крепости можно посетить.

Балаклава

KoMiKor/wikimedia.org

В первом веке до нашей эры на месте современной Балаклавы был построен порт. От мощной крепости, построенной значительно позднее, остался фрагмент стены и цитадели, с которых открывается потрясающий вид на мыс Айя и Балаклавскую бухту.

Феодосия

Считается, что форпост генуэзцев (точнее то, что от него осталось) находится на юге Феодосии. К крепости Кафа – которая венчает руины оборонительных стен – ведет пешая тропа с указателями. Если вы решите приехать сюда, рекомендуем также наведаться к старому маяку на побережье. Оттуда открывается потрясающий вид на “бухту контрабандистов”.

Судак

Hamerani/wikimedia.org

Эта крепость сохранилась лучше всех на данный момент. Внешне она напоминает европейские замки. Считается, что оборонительную функцию эта крепость никогда не выполняла, а скорее всего, была “перевалочным пунктом” для торговцев.

Античные базилики Херсонеса

Russianname/wikimedia.org

На территории Херсонеса сохранились уникальные строения раннехристианского периода – церкви, где совершалась литургия, а также мартирии. Так называют храмы, которые возводились на могиле мученика. В некоторых из них сохранилась древняя мозаика. Одна из самых главных достопримечательностей, которая притягивает взгляд – это “базилика в базилике”. Ее вы можете увидеть на картинке выше.

Склеп Деметры

На самом деле, в Керчи есть два одноименных склепа. И оба по-своему интересны. В том, который находится в центре города, туристы могут увидеть древние фрески, сюжеты которых напоминают живопись римских катакомб (построенных в II-V веке).

Sovenok212/wikimedia.org