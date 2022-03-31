Места Крыма, где можно почувствовать себя археологом

Крым – это не только великолепная природа и пляжи. На территории полуострова осталось немало "памятников старины". Они рассказывают туристам об истории этого уникального полуострова, который часто находился на перекрестке разных культур. Где познакомиться с археологией Крыма, читайте в материале "Рамблера".
Из-за нашествия гуннов часть населения Крымского полуострова была вынуждена покинуть родные дома и переселиться в горы. Также этот шаг позволял организовать защиту Херсонеса, который становился крупным центром торговли.
Крепость находится на горном плато к востоку от Бахчисарая, на высоте более пятисот метров над уровнем моря. Вид сохранившихся вырубленных в скалах хозяйственных помещений, молитвенных домов и руин мечети очень впечатляет посетителей. Заметьте: окна построек выходят во двор. Это было сделано с целью безопасности населения. Недалеко от Чуфут-Кале находится гробница крымской принцессы, дочери хана Тохтамыша. Она отреставрирована.
В этот пещерный город часто стекаются туристы, но он считается наименее изученным. Прогулка по его территории будет комфортной и увлекательной. Практически около всех достопримечательностей есть информационные щиты. Прогулка по Эски-Кермен в среднем занимает два-три часа.
Осадное кольцо, шестимаршевая лестница, двадцатиметровый коридор отличают Эски-Кермен от других византийских крепостей. Лучше всех построек сохранился храм, в котором туристы могут найти изображение трех всадников, имена которых вряд ли когда-нибудь станут известны.
На вершине горы Баба-Даг находится этот пещерный “мегаполис” и музейный комплекс под открытым небом в одном флаконе. А в VIII веке он был столицей византийского княжества. Возведенная трехэтажная крепость служила резиденцией и опорным пунктом города. Там же в скале был пробит колодец для снабжения крепости пресной водой.
Кроме крепости на территории Мангуп-Кале также спелестологи открыли искусственные пещеры. Кстати, еще в III веке аланы и готы, жившие в этих краях, использовали пещеры в качестве усыпальниц.
Откуда генуэзцы вообще взялись в Крыму? Все просто. Когда на южном берегу полуострова закрепилась Золотая Орда – около семисот лет назад – генуэзцы основали свои колонии-крепости. По одной версии, они с–могли договориться с монголами. По другой – помогали византийцам. И в благодарность за услуги получили земли. Но как бы то ни было, а свидетельства их пребывания в Крыму остались. И теперь эти неприступные крепости можно посетить.
В первом веке до нашей эры на месте современной Балаклавы был построен порт. От мощной крепости, построенной значительно позднее, остался фрагмент стены и цитадели, с которых открывается потрясающий вид на мыс Айя и Балаклавскую бухту.
Считается, что форпост генуэзцев (точнее то, что от него осталось) находится на юге Феодосии. К крепости Кафа – которая венчает руины оборонительных стен – ведет пешая тропа с указателями. Если вы решите приехать сюда, рекомендуем также наведаться к старому маяку на побережье. Оттуда открывается потрясающий вид на “бухту контрабандистов”.
Эта крепость сохранилась лучше всех на данный момент. Внешне она напоминает европейские замки. Считается, что оборонительную функцию эта крепость никогда не выполняла, а скорее всего, была “перевалочным пунктом” для торговцев.
На территории Херсонеса сохранились уникальные строения раннехристианского периода – церкви, где совершалась литургия, а также мартирии. Так называют храмы, которые возводились на могиле мученика. В некоторых из них сохранилась древняя мозаика. Одна из самых главных достопримечательностей, которая притягивает взгляд – это “базилика в базилике”. Ее вы можете увидеть на картинке выше.
На самом деле, в Керчи есть два одноименных склепа. И оба по-своему интересны. В том, который находится в центре города, туристы могут увидеть древние фрески, сюжеты которых напоминают живопись римских катакомб (построенных в II-V веке).
Очевидцы рассказывают, что во время вскрытия склепа Деметры археологи нашли деревянные саркофаги и драгоценности, хотя ничто не говорило о том, что склеп использовался как некрополь.