Ростуризм доплатит туроператорам за чартеры в Чечню и Дагестан

Эксперты поделились мнениями о программе субсидирования чартерных программ по России, которую 31 марта анонсировала глава Ростуризма Зарина Догузова.

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«На весенне-летний период у нас запускаются чартеры на Кавказ – в Чечню и Дагестан, в Калининградскую область, Татарстан, Тюменскую область, на Алтай, в Карелию, на Байкал (Бурятия), Камчатку и Сахалин, – сообщила Зарина Догузова. – В рамках нацпроекта действует субсидия, по которой мы возвращаем туроператору 50% стоимости фрахта воздушного судна».

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В условиях ожидаемого увеличения стоимости авиаперелетов по России государственное субсидирование чартеров позволит сделать внутренний туризм более доступным, особенно если речь идет об отдаленных регионах. «Программа может нивелировать подорожание туров для туристов, – говорит председатель совета директоров холдинга “Випсервис” Дмитрий Горин. – Большую часть стоимости турпакета составляет билет, а если это тур на Сахалин, то доля перевозки может достигать 50–70%. Если авиабилет предлагается с 50%-ной скидкой, турпакет обойдется туристам существенно дешевле».

Специалисты напомнили, что в прошлом году благодаря субсидированию чартерных рейсов туры на Байкал из Москвы предлагались по цене от 35 тыс. руб., а на Сахалин – от 40 тыс. руб. Ранее за такую цену можно было приобрести только авиабилеты по указанным маршрутам.

Однако, несмотря на очевидные плюсы, из-за позднего запуска и ошибок в определении перспективных чартерных маршрутов программа тогда оказалась востребована не полностью. Из 1,2 млрд руб., выделенных на нее в прошлом году, удалось освоить только треть. В этом году Ростуризм планирует потратить такую же сумму и, как надеются эксперты, теперь деньги будут использованы полностью. Возможно, даже понадобится дофинансирование.

Как и в прошлом году, предприниматели предлагают расширять географию субсидирования, добавляя перспективные направления, причем необязательно включающие именно перелет. «С учетом ограниченности полетов и возможного роста цен на авиабилеты необходимо внедрять чартерные железнодорожные перевозки, на которые также распространить государственную дотацию», – говорит Дмитрий Горин.

Впрочем, в ряде регионов организаторы чартеров могут столкнуться с трудностями в виде нехватки номерного фонда. Например, о Дагестане пользователи телеграм-канала «Крыша ТурДома» пишут: «В горах нет хороших отелей, чтобы разместить группу», «Там, где есть приличные пляжи, почти нет приличных отелей». И делают вывод: «Дагестан, как и Осетия и Чечня, крут для авторских туров на группы 6–12 человек и не подходит для чартерных групп».

«Востребованность программы будет зависеть от ситуации с международным туризмом. Если российские авиакомпании смогут летать за границу, то картина изменится. Но пока полеты ограничены, спрос на туры по России будет только расти», – говорит коммерческий директор ICS Group Дмитрий Филатовский.