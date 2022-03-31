Ростуризм доплатит туроператорам за чартеры в Чечню и Дагестан

Эксперты поделились мнениями о программе субсидирования чартерных программ по России, которую 31 марта анонсировала глава Ростуризма Зарина Догузова.
«На весенне-летний период у нас запускаются чартеры на Кавказ – в Чечню и Дагестан, в Калининградскую область, Татарстан, Тюменскую область, на Алтай, в Карелию, на Байкал (Бурятия), Камчатку и Сахалин, – сообщила Зарина Догузова. – В рамках нацпроекта действует субсидия, по которой мы возвращаем туроператору 50% стоимости фрахта воздушного судна».
В условиях ожидаемого увеличения стоимости авиаперелетов по России государственное субсидирование чартеров позволит сделать внутренний туризм более доступным, особенно если речь идет об отдаленных регионах. «Программа может нивелировать подорожание туров для туристов, – говорит председатель совета директоров холдинга “Випсервис” Дмитрий Горин. – Большую часть стоимости турпакета составляет билет, а если это тур на Сахалин, то доля перевозки может достигать 50–70%. Если авиабилет предлагается с 50%-ной скидкой, турпакет обойдется туристам существенно дешевле».
Специалисты напомнили, что в прошлом году благодаря субсидированию чартерных рейсов туры на Байкал из Москвы предлагались по цене от 35 тыс. руб., а на Сахалин – от 40 тыс. руб. Ранее за такую цену можно было приобрести только авиабилеты по указанным маршрутам.
Однако, несмотря на очевидные плюсы, из-за позднего запуска и ошибок в определении перспективных чартерных маршрутов программа тогда оказалась востребована не полностью. Из 1,2 млрд руб., выделенных на нее в прошлом году, удалось освоить только треть. В этом году Ростуризм планирует потратить такую же сумму и, как надеются эксперты, теперь деньги будут использованы полностью. Возможно, даже понадобится дофинансирование.
Как и в прошлом году, предприниматели предлагают расширять географию субсидирования, добавляя перспективные направления, причем необязательно включающие именно перелет. «С учетом ограниченности полетов и возможного роста цен на авиабилеты необходимо внедрять чартерные железнодорожные перевозки, на которые также распространить государственную дотацию», – говорит Дмитрий Горин.
Впрочем, в ряде регионов организаторы чартеров могут столкнуться с трудностями в виде нехватки номерного фонда. Например, о Дагестане пользователи телеграм-канала «Крыша ТурДома» пишут: «В горах нет хороших отелей, чтобы разместить группу», «Там, где есть приличные пляжи, почти нет приличных отелей». И делают вывод: «Дагестан, как и Осетия и Чечня, крут для авторских туров на группы 6–12 человек и не подходит для чартерных групп».
«Востребованность программы будет зависеть от ситуации с международным туризмом. Если российские авиакомпании смогут летать за границу, то картина изменится. Но пока полеты ограничены, спрос на туры по России будет только расти», – говорит коммерческий директор ICS Group Дмитрий Филатовский.
*** Когда этот материал уже был подготовлен к выкладке, в редакцию поступил комментарий от ANEX Tour (туроператор в позапрошлом году организовывал рейсы в Хакасию. – Ред.). Публикуем его полностью: «Мы рассматриваем такой вариант, но многое зависит от того, как будет складываться ситуация с выездным туризмом в дальнейшем. Поддержка со стороны регуляторов очень важна, однако при запуске чартеров необходимо оценить наземный потенциал региона и спрос. Чартеры могут быть интересны с точки зрения событийного туризма, но достаточное количество номерного фонда и заинтересованность самого региона играет ключевую роль».