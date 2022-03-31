Что делать, если вы оказались в Бухалово

Возле этого указателя останавливается практически каждая машина, чтобы сделать памятное фото. Деревню под названием Бухалово можно найти сращу в четырех областях России — Ярославской, Архангельский, Владимирской и Тверской. В материале "Рамблера" вы узнаете, чем заняться в деревне Бухалово в Ярославской области.

Фото: victor somov/Google Maps victor somov/Google Maps

Как добраться

Чтобы не пропустить указатель с названием деревни, стоит выбрать для средства передвижения автомобиль. Правда, дорога из Москвы займет больше пяти часов. Также можно добраться на поезде или самолете до Ярославля, а оттуда заказать такси или взять машину в аренду.

Где жить

В здешних местах расположено несколько баз отдыха, а также санаторий. Кроме этого, если вы путешествуете с детьми, то совсем неподалеку есть два детских лагеря. Поэтому проблем с размещением быть не должно.

Что смотреть

В первую очередь, деревня Бухалово обладает прекрасной живописной природой, мимо которой просто невозможно пройти. Также на его территории вы найдете множество исторических и архитектурных построек. А всего в семи километрах от Бухалово находится небольшое озеро, на берегу которого летом можно устроить пикник.

Что есть