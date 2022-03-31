Что можно увидеть в российском музее на свалке

Музей «На свалке» официально называется Музей полигона твердых бытовых отходов. Рассказываем про мусорный полигон с рыцарями, ради которого туристы едут в Иркутск.
Иркутская область, Иркутский район. Расстояние от пассажирского вокзала Иркутска до музея —17 км (полчаса на машине).
На картах ищется по запросу музей мусора, музей на свалке, музей полигона ТБО.
Адрес: 5-ый километр Александровского тракта, 5, стр.1.
На автобусе: пригородные автобусы «Иркутск — Усть-Уда», автобусы № 431, 453, 536, остановка «Зеленое хозяйство». Билеты приобретать на автовокзале.
На машине или такси: Александровский тракт, поворот на указателе «полигон ТБО» и «музей». Координаты GPS: 52.381345°, 104.300948°. Примерная стоимость поездки на такси — 450 руб.
Будни: с 9: 00 до 17:00;
Выходные, праздничные дни: с 9:00 до 20:00.
Билеты: взрослый — 300 руб., детский — 200 руб. Посмотреть экспозицию можно за 1-2 часа.
По названию ясно, что достопримечательность «выросла» из мусорного полигона. В 2015 года один из сотрудников, большой любитель истории, сделал из бывших отходов несколько экспонатов — в частности, ажурные ворота. Другим работникам пришла в голову идея превратить полигон в уникальное творческое пространство. Так впервые в России открылся музей на месте с отходами.
Музей похож не на мусорный полигон, а выставку в средневековом стиле. Посетители заходят внутрь деревянной «крепости», а за безопасностью на входе следят рыцари в доспехах. Башенки по бокам украшены драконами и двуглавыми орлами. Экспонат, который приковывает взгляд, — деревянный фрегат в почти натуральную величину. На палубе военного судна «службу» несут тоже рыцари.
Работники сами создают разнообразных людей, чудищ и места их обитания из металла, дерева, стекла, камня, резины и других вторичных отходов.
В музее понравится детям: экспонаты и поделки можно трогать (главное — не ломать). Такая точка — отличный пример, как можно вторично использовать мусор с пользой для природы и людей.
Старшему поколению понравится в отделе раритетных вещей. Под крышей огромного амбара лежат винтажные предметы быта, которые нашли на свалке: часы, телевизоры, альбомы, игрушки, мебель, медали, флаги и другое. Вещи не продаются, но смотреть на артефакты эпохи СССР и царской России все равно увлекательно.
Еще один повод приехать — два медведя, Миша и Маша. Работники спасли животных от усыпления и приютили их в вольерах на полигоне. Гладить зверей запрещено, но посмотреть на них можно.
«Отличный музей, все сделано с душой, золотыми руками. Большое спасибо и уважение персоналу и директору»;
«Просто супер местечко! Мы в восторге, какие золотые руки у мастеров музея. Такие шедевры делают. Неудобно было только грязь, так как снег начал таять, везде каша глиняная и лужи. Если бы отсыпать территорию щебнем, было бы очень удобно!»;
«Прикольное место, и люди там замечательные, классная горка, отличное место провести время для всей семьей и друзьями»;
«Отличное место! Все впечатляет! Какой колоссальный труд пришлось проделать организаторам этого музея! Хорошо, что такие патриоты есть в наших краях! Спасибо Вам за ваш проделанный труд!».
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