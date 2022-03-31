Сколько стоит отдых в Крыму летом 2022

Одним из самых доступных и популярных направлений летом 2022 года оказались путешествия в Крым и Краснодарский край. Там люди планируют провести свои отпуска, купаясь в Черном море. Несмотря на то, что там есть обилие различных курортов, самым популярным по-прежнему остается Ялта и окрестности. “Рамблер” решил узнать, сколько стоят туры по этим направлениям в летний сезон 2022, и как изменились цены относительно прошлого года.

Фото: Рамблер Рамблер

В качестве репрезентации цен можно взять несколько периодов: середина июня, середина июля и середина августа. Так можно смотреть и динамику цен в зависимости от туристического сезона, и выборка будет более репрезентативной. В качестве возможных способов путешествия можно рассмотреть два варианта: пакетные туры у туроператоров или самостоятельное бронирование.

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Июнь

В начале июня синоптики прогнозируют облачную погоду, но температура уже будет достигать +20 градусов по Цельсию. Уже с середины месяца начнется плавный подъем, но вода прогреется только к концу июня. Поэтому если вы поедете в середине июня, будьте готовы к тому, что поплавать в море вы не сможете.

Для начала можно рассмотреть предложения туроператоров. Как правило, они продают пакетные туры, которые включают в себя проживание, перелет, трансфер до отеля, а также могут предложить на выбор несколько типов питания. Если речь идет о санатории, то в пакетный тур включается и лечение.

Цена сильно зависит от места, в котором вы планируете отдыхать. Если вы собираетесь на один из самых престижных курортов Крыма, Ялту, то придется раскошелиться, так как цены на отели и санатории там уже в середине июня не опускаются ниже 90 тысяч на двоих за две недели. Если брать другие курорты: Алушту, Феодосию, Бахчисарай и другие, то можно найти варианты дешевле, за 60-80 тысяч. Также есть гостевые дома, подключенные к агрегаторам туроператоров, цены на проживание там могут опускаться до 15-18 тысяч рублей. Однако стоит помнить, что гостевые дома часто похожи на хостелы, и размещение там предлагается без питания, поэтому внимательно смотрите все условия размещения перед тем, как бронировать.

Если смотреть самостоятельную покупку билетов и бронирование, то можно попробовать сэкономить на билетах. Перелет туда-обратно на двоих до Крыма будет стоит 10 тысяч рублей. Цены на отели в Ялте начинаются от 70 тысяч рублей за две недели проживания на двоих без питания. Таким образом, при самостоятельном бронировании получается небольшая экономия. При этом, стоит учитывать траты на питание и трансфер до аэропорта.

Июль

В июле в Крыму уже начинается настоящий сезон. Погода в зависимости от региона варьируется от +27 до +29 градусов по Цельсию. Ночью температура не опускается ниже 20 градусов. К этому моменту вода на побережье прогревается достаточно для того, чтобы туристы могли купаться. Именно в июле в Крыму самый высокий сезон, поэтому везде растут цены на проживание и питание, а также на развлечение. Не стоит забывать и о количестве людей, приезжающих на полуостров в это время.

Цены на отдых в июле уже существенно выше. При покупке пакетных туров из недорогих можно рассматривать исключительно гостевые дома в небольших городах. Цены в Ялте становятся дороже на 50%, и уже туры с проживанием в гостевых домах не опускаются ниже 50 тысяч рублей. Цены на пакетные туры с отелями и санаториями начинаются от 115 тысяч рублей на двоих за две недели.

Если говорить о самостоятельном бронировании, то цены на билеты на самолет остаются на прежнем уровне. Билеты на двоих туда-обратно обойдутся в 20 тысяч рублей с багажом. Что касается отелей при их выкупе отдельно, цены повысились пропорционально пакетным турам. Таким образом, отдельно бронь отеля на двоих на этот период будет стоить от 80-90 тысяч рублей.

Август

Во многих регионах полуострова уже к середине августа начинается бархатный сезон. В начале месяца синоптики прогнозируют умеренно жаркую погоду, а уже со второй половины полуостров ждут ливни, при этом температура воды останется пригодной для купания. В конце августа она начнет понижаться до 23-25 градусов по Цельсию.

Самые дешевые туры с проживанием в гостевых домах в Крыму в августе обойдутся туристам в цену от 30 тысяч на двоих за две недели. Цены на пакетные путешествия в отели и санатории не изменились по сравнению с июлем и их минимальная стоимость составляет 100-110 тысяч рублей за две недели проживания.