Чем заняться, если вы оказались в Нижнем Тагиле

Нижний Тагил расположен в Свердловской области. Этот город — один из крупнейших промышленных центров Урала. Он славится тем, что поставляет металл и неофициально назван “железной столицей России”. Именно в этом городе был создан материал для изготовления многих исторических памятников, в том числе для Статуи Свободы в Нью-Йорке. Он прославился добычей металла, но туда приезжают и туристы для того, чтобы посмотреть на легендарный промышленный город. О том, чем заняться в Нижнем Тагиле — в материале “Рамблера”.

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Лисья гора

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Это — один из самых узнаваемых символов города, который видно из любой точки в окрестностях Нижнего Тагила. Она расположена возле Тагильского пруда. С ее вершины открывается красивая городская панорама. До сих пор историки не нашли точных оснований для того, чтобы подтвердить происхождение названия горы. По одной из версий, она была названа так из-за того, что здесь водились лисы. Другая версия гласит, что здесь был огромный лес, а по третьей версии, старинный металлургический завод неподалеку выпускал клубы дыма, похожие на лисьи хвосты.

На вершине горы есть сторожевая башня, которая была построена в XIX веке. Также у ее подножья расположен старинный металлургический завод, который сейчас выполняет функцию музея под открытым небом. Там можно увидеть дореволюционные цехи, старинные паровозы и узнать больше о металлургической промышленности.

Нижнетагильский музей изобразительных искусств

Если вы думали, что Тагил — исключительно город заводов и металлургов, то вы сильно ошибаетесь. Здесь есть и музей изобразительных искусств, где собраны работы известных русских художников, начиная от Шишкина и заканчивая Репиным. Если вы не были на выставках, где собраны эти произведения искусства, вам точно стоит заглянуть в музей для того, чтобы вживую посмотреть на оригиналы картин.

Помимо постоянной экспозиции, музей занимается просветительской деятельностью и реставрацией картин, за что был удостоен нескольких премий.

Музейно-выставочный комплекс “Уралвагонзавода”

В комплекс входит два музея: бронетанковой техники и истории самого завода. Если вы оказались в Нижнем Тагиле, нельзя не посетить этот комплекс, ведь здесь буквально представлена история города и его развитие. В музее истории завода можно посмотреть на макеты, чертежи и другие экспонаты, которые используются на современном предприятии. А в части с бронетанковой техникой можно посмотреть на образцы техники, которая производилась в Нижнем Тагиле во время Великой Отечественной войны. В 1941 году сюда был перенесен Харьковский паровозостроительный завод, а потом и другие предприятия. Здесь производились танки, образцы которых представлены и по сей день. Эта экспозиция интерактивна — в каждом танке можно посидеть и посмотреть, что находится внутри него.

Этнопарк “Ермаково городище”

Сюда лучше ехать в хорошую и солнечную погоду, чтобы гулять и наслаждаться красотой природы. Здесь расположена экспозиция под открытым небом, которая представляет собой архитектуру, национальную кухню, традиции и быт.