Свадьба на воде: необычные места для заключения брака

В январе 2022 года Главное управление ЗАГС Московской области предложило жителям региона проголосовать на портале «Добродел» за те места, в которых они хотели бы иметь возможность заключить брак в торжественной обстановке.

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Результаты голосования пока неизвестны, но существует проект распоряжения, в котором указаны возможные локации для заключения брака на территории Подмосковья. В материале РИАМО — гид по потенциальным местам для официальной регистрации отношений.

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Подмосковные усадьбы

Музей-усадьба «Архангельское» в Красногорске — одна из самых больших и красивых усадеб Подмосковья. Территория располагает большим количеством живописных мест, подходящих для церемониальной процессии, — наибольшим спросом пользуется панорамная площадка за Юсуповским дворцом.

Усадьба Кривякино в Воскресенске после реставрации особенно полюбилась посетителям. Историческое место и культурный центр имеют на своей террит

ории старинную липовую аллею и каскад живописных прудов.Музей-усадьба «Лопасня-Зачатьевское» в Чехове принимает брачующихся еще с 2014 года, когда на территории региона запустили проект «Свадебное кольцо Подмосковья». В залах усадебного дома молодых не просто женят: им рассказывают про обряды, которые были на свадьбах у дворян много веков тому назад.

Отели и курорты

Многие пары выбирают в качестве мест для выездной регистрации отели из-за практичности: здесь можно не только пожениться, но и отпраздновать событие, а после торжества переночевать в номере.

Кстати, многие отели организуют свадьбы «под ключ», а в некоторых заведениях молодоженам дарят проживание в номере. Среди отелей, представленных в перечне Главного управления ЗАГС по Подмосковью, указано около 10 локаций, и мы расскажем лишь о части из них.

Пятизвездочный отель «Сенешаль» в Солнечногорске располагается на берегу крупнейшего в Подмосковье озера Сенеж. Отельеры акцентируют внимание на французском стиле и интерьерах, обставленных мебелью ручной работы. Свадьбы в «Сенешале» празднуют с 2012 года, сообщается на сайте.

Также в списке есть курорт «Царьград» — гостиница в Пущино. Это место отдыха также является пятизвездочным и, соответственно, предлагает все услуги, за которые эти звезды присваивают. Желающим провести церемонию бракосочетания на природе стоит рассмотреть это место, не только имеющее собственный пляж на берегу Оки, но и соседствующее с природным заповедником.

Четырехзвездочный бутик-отель «Мона» в Лобне называет себя «первым свадебным» и, как написано на сайте, имеет все необходимое для проведения торжеств. Располагается он недалеко от столицы — всего в 15 километрах от нее.

Музеи и выставочные комплексы

Дом-музей семьи А. И. Морозова в Ногинске также значится в списке ЗАГСа. Среди атмосферных объектов локации стоит отметить не только отреставрированный в 2017 году дом, сохранившиеся в нем изразцовые печи, и многое другое — интересен и сам Глуховский парк. Горожане называют его уютным уголком в черте города, расположившимся на берегу Черноголовского пруда.

Музейно-выставочный комплекс «Княжий двор» в Павловском Посаде — колоритное место, переносящее в другую эпоху — эпоху князей и их теремов, военных походов и дружинников. Комплекс включает в себя реконструированные здания и сооружения времен Даниила Московского, сына Александра Невского. Такая выездная регистрация точно запомнится и молодоженам, и гостям праздника.

Сказать заветное «Да!» можно и в стенах музея с более чем вековой историей. Для создания художественного проекта Егорьевского историко-художественного музея был приглашен один из самых неординарных музейных дизайнеров — профессор Международной академии архитектуры Евгений Розенблюм. Именно он в 1999 году придал музею вид, разрушающий стереотипы посетителей о скучном и пыльном хранилище.

Парки и скверы Подмосковья

Обменяться кольцами прямо на воде? И такое возможно в Подмосковье. Для этого нужно отправится в Сестрорецкий парк в Клину. Регистрация проходит на сцене, установленной на водоеме. Гости могут наблюдать за бракосочетанием на лавочках на берегу, расположение которых полностью повторяет природный ландшафт возвышенности. Кстати, в самом парке несколько лет назад прошло масштабное благоустройство.

РИА Новости

Семья начинается с любви, а покровители любви — святые Петр и Феврония. Памятник семье, любви и верности в Мытищах стал одним из первых монументов в России, посвященных этим святым. Символично, что торжественную регистрацию предлагают провести рядом со скульптурой. Сбылись замыслы ваятелей: памятник, как они и желали, стал местом, куда могут приехать молодожены, приложить свои ладони к рукам Петра и Февронии, получить их благословение и дать друг другу клятвы верности.

Стоит отметить, что это не единственный памятник святым: монумент, посвященный Петру и Февронии Муромским, можно найти и в подмосковном Сергиевом Посаде, недалеко от Троице-Сергиевой лавры. Торжественную регистрацию здесь также можно будет провести.

Само название сквера в Шаховской приглашает женихов и невест связать себя узами брака именно здесь: центральное место в арке Сквера новобрачных занимает скульптура с названием «Молодожены», у которой любят фотографироваться новоиспеченные мужья и жены.

Необычные места для регистрации брака

Встречаются и такие пары, которые хотят отличиться от всех остальных. Им можно посоветовать присмотреться к стадиону «Сатурн» в Раменском: знатоки футбольной истории знают, что здесь прошло немало запоминающихся матчей. В город за 20 с лишним лет существования стадиона приезжали именитые отечественные команды от «Спартака» и ЦСКА до «Торпедо» и «Зенита». Так почему же не дополнить историю «Сатурна» историей создания новой семьи?

Главная достопримечательность Коломны — кремль. Интересно, что на его территории до сих пор проживают обычные граждане. Соборная площадь — древнейшее место в центре Коломенского кремля, и именно здесь предлагают узаконить отношения. Такое место для выездной регистрации определенно подойдет тем, кто хочет, чтобы об их свадьбе узнало как можно больше людей, ведь Коломенский кремль — очень популярное среди туристов место.

Еще одна необычная локация есть в перечне ЗАГСа — тюбинг-парк «Елагино», находящийся недалеко от Наро-Фоминска. Если свадьба запланирована на зиму, то экстремальные жених и невеста могут скрепить союз нетрадиционном спуском с заснеженного склона на тюбингах или лыжах, сноубордах. А еще здесь есть кафе с панорамным видом. Также в парке предлагают арендовать беседку.