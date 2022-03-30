Что делать, если вы оказались в Никола-Ленивце

Никола-Ленивец – уникальная деревня, которая находится в Дзержинском районе Калужской области. В нее приезжают, чтобы сбежать от рабочих будней, побыть наедине с природой, увидеть невероятные арт-объекты и не только. "Рамблер" расскажет, чем заняться в Никола-Ленивце.

Фото: unsplash.com unsplash.com

Как добраться

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Добраться до Никола-Ленивца можно как на машине, так и на рейсовом автобусе и электричке. Если вы едете из Москвы, то дорога составляет от 200 до 220 километров, в зависимости от выбранного маршрута. А путь из Калуги составит около 60 километров.

Если же вы выбрали такой способ передвижения, как электричка, то на ней, как и на автобусе, вы можете добраться до Калуги, а уже оттуда заказать такси до деревни Никола–Ленивец..

Где жить

На территории Никола-Ленивца расположен целый гостиничный комплекс, в котором вы сможете выбрать понравившуюся постройку для проживания. В теплое же время года многие туристы предпочитают устраивать ночевку в палатке, чтобы остаться в полном единении с природой. Палатку можно привезти свою или же взять напрокат.

Что смотреть

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Если вы приехали в деревню не на машине, то будьте готовы к тому, что придется много ходить, поскольку все арт-объекты расположены довольно далеко друг от друга. Вот несколько достопримечательностей, мимо которых не стоит проходить мимо в Никола-Ленивце:

"Вселенский разум";

"Бобур"

"Арка"

"Ротонда Бродского"

"Маяк".

Современного искусства на территории деревни довольно много, и, если оно вам надоест, то вы всегда можете в полной мере насладиться природой, а именно искупаться в Угре, затеряться в лесах, устроить пешую прогулку по полям.

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