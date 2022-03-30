Новости путешествий
Отдых в России
Личный опыт
Заграница
Лайфхаки
Путеводители
+16° в 
USD 84.09EUR 93.70
Войти в почту
3 часа назад

Что делать, если вы оказались в Никола-Ленивце

Мария Иглина

Никола-Ленивец – уникальная деревня, которая находится в Дзержинском районе Калужской области. В нее приезжают, чтобы сбежать от рабочих будней, побыть наедине с природой, увидеть невероятные арт-объекты и не только. "Рамблер" расскажет, чем заняться в Никола-Ленивце.

Что делать, если вы оказались в Никола-Ленивце
Фото: unsplash.comunsplash.com

Как добраться

Видео дня

Добраться до Никола-Ленивца можно как на машине, так и на рейсовом автобусе и электричке. Если вы едете из Москвы, то дорога составляет от 200 до 220 километров, в зависимости от выбранного маршрута. А путь из Калуги составит около 60 километров.

Если же вы выбрали такой способ передвижения, как электричка, то на ней, как и на автобусе, вы можете добраться до Калуги, а уже оттуда заказать такси до деревни Никола–Ленивец..

Где жить

На территории Никола-Ленивца расположен целый гостиничный комплекс, в котором вы сможете выбрать понравившуюся постройку для проживания. В теплое же время года многие туристы предпочитают устраивать ночевку в палатке, чтобы остаться в полном единении с природой. Палатку можно привезти свою или же взять напрокат.

Что смотреть

unsplash.com

Если вы приехали в деревню не на машине, то будьте готовы к тому, что придется много ходить, поскольку все арт-объекты расположены довольно далеко друг от друга. Вот несколько достопримечательностей, мимо которых не стоит проходить мимо в Никола-Ленивце:

  • "Вселенский разум";
  • "Бобур"
  • "Арка"
  • "Ротонда Бродского"
  • "Маяк".

Современного искусства на территории деревни довольно много, и, если оно вам надоест, то вы всегда можете в полной мере насладиться природой, а именно искупаться в Угре, затеряться в лесах, устроить пешую прогулку по полям.

Что есть

В Никола-Ленивце вы найдете множество заведений общепита. Однако внимание все же стоит уделить кафе "За огородом", в которых блюда приготовлены из экологически чистых фермерских продуктов. Все овощи и фрукты выращиваются в 500 метрах от заведения. А вечером хозяева кафе обычно угощают гостей самогоном собственного приготовления. Однако, стоит отметить, что кафе отрыто только в летний сезон.

Отдых в России,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители