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42 минуты назад

На горных курортах Сочи на майские праздники ожидается полная загрузка

ТАССТАСС

Загрузка горных курортов Сочи на майские праздники ожидается максимальной, уже сейчас идет активное бронирование, сообщил ТАСС в среду директор по маркетингу курорта "Роза Хутор" Дмитрий Барашков.

На горных курортах Сочи ожидается полная загрузка в мае
Фото: unsplash.comunsplash.com

"Майские праздники активно бронируются, на майские праздники мы ожидаем загрузку близкую в максимальной",

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- сказал он, добавив, что высокий уровень загрузки обусловлен программой 20% кешбэка на бронирования по акции Ростуризма, а также тем, что 1-4 мая на курорте проводится один из самых популярных фестивалей бега - "Роза Ран".

Зимний сезон на "Роза Хутор" закроется 22 апреля. "Роза хутор" - крупнейший объект Олимпийских и Паралимпийских зимних игр 2014 года, расположен в часе езды от аэропорта Адлер. Горнолыжные трассы протяженностью 104 км спроектированы лучшими мировыми экспертами. Гостям предлагают более 100 км пеших троп и более 10 разнообразных маршрутов.

Операционный директор курорта "Красная Поляна" Яна Перепечаева добавила, что 100% загрузку ожидают и на этом курорте.

"Ждем, конечно, 100% загрузки",

- сказала она, уточнив, что на период майских каникул уже наблюдается более 50% загрузки отелей и апартаментов, что на 15% выше по сравнению с прошлым годом.

"Этому способствовало продолжение горнолыжного сезона до 10 мая и возобновление акции туристического кешбэка",

- сказала Перепечаева. По ее словам, высокий спрос наблюдается на апартаменты, которые теперь можно арендовать напрямую на собственной платформе бронирования курорта.

"Майские праздники - уникальный период для отдыха на курорте "Красная Поляна". На уровне выше 2 000 м над уровнем моря еще достаточно снега, чтобы кататься на горнолыжных трассах и в сноупарке, а на отметках ниже 1 000 м уже открыто несколько экотроп для пеших прогулок, включая популярный маршрут к водопаду Поликаря. К 1 мая эксперты обновят список развлечений, к которому добавятся уже новые летние активности",

- сказала Перепечаева.

Горнолыжный сезон на "Красной Поляне" завершится 10 мая. Курорт расположен в предгорье Главного Кавказского хребта в районе Сочи. Зимой работает 30 км горнолыжных трасс разного уровня сложности, есть освещаемые трассы для вечернего катания и трассы с искусственным оснежением. Функционируют канатные дороги гондольного, кресельного и бугельного типов. Общая пропускная способность - до 2 400 человек в час.

Отдых в России,Ростуризм,
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