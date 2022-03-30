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1 час назад

Россиянам назвали оптимальную стоимость туров на Кавказ

Lenta.ruLenta.ru

Стоимость тура в республики Северного Кавказа весной с перелетом для двоих туристов начинается от 20,6 тысячи рублей. Оптимальную стоимость предложений назвали специалисты Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Россиянам назвали оптимальную стоимость туров на Кавказ
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Российские туроператоры предлагают десятки различных экскурсионных программ в кавказские республики с включенным в цену перелетом. Например, путешествие выходного дня в Северную Осетию-Аланию с посещением Владикавказа, осмотром популярных горных ущелий, древней крепости Даргавс и знаменитого «города мертвых» обойдется от 20,6 тысячи рублей на двоих (трансферы, питание и проживание в отелях входят в стоимость). За четырехдневный или пятидневный тур придется заплатить 30 и 45,3 тысячи рублей соответственно.

Кроме того, в турах можно посетить несколько регионов одновременно. Стоимость пятидневной программы по Южной и Северной Осетии начинается от 42,6 тысячи рублей на двоих, шестидневной — от 54 тысяч рублей. Четырехдневная поездка по Ингушетии и Алании обойдется двум туристам от 37,2 тысячи рублей, более длительное путешествие по Кабардино-Балкарии и Осетии — от 42,1 тысячи рублей. Во всех трех республиках также предлагаются программы с экскурсиями от 51,7 тысячи рублей.

Помимо этого, можно отправиться в четырехдневный тур по Дагестану — от 41 тысячи рублей для двоих туристов. Шестидневная комбинированная программа с посещением Чечни обойдется от 74,4 тысячи рублей.

Отдых в России,Ассоциация туроператоров России,
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