Россиянам назвали оптимальную стоимость туров на Кавказ

Стоимость тура в республики Северного Кавказа весной с перелетом для двоих туристов начинается от 20,6 тысячи рублей. Оптимальную стоимость предложений назвали специалисты Ассоциации туроператоров России (АТОР).

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Российские туроператоры предлагают десятки различных экскурсионных программ в кавказские республики с включенным в цену перелетом. Например, путешествие выходного дня в Северную Осетию-Аланию с посещением Владикавказа, осмотром популярных горных ущелий, древней крепости Даргавс и знаменитого «города мертвых» обойдется от 20,6 тысячи рублей на двоих (трансферы, питание и проживание в отелях входят в стоимость). За четырехдневный или пятидневный тур придется заплатить 30 и 45,3 тысячи рублей соответственно.

Кроме того, в турах можно посетить несколько регионов одновременно. Стоимость пятидневной программы по Южной и Северной Осетии начинается от 42,6 тысячи рублей на двоих, шестидневной — от 54 тысяч рублей. Четырехдневная поездка по Ингушетии и Алании обойдется двум туристам от 37,2 тысячи рублей, более длительное путешествие по Кабардино-Балкарии и Осетии — от 42,1 тысячи рублей. Во всех трех республиках также предлагаются программы с экскурсиями от 51,7 тысячи рублей.