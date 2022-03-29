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4 часа назад

Что делать, если вы оказались в Выборге: инструкция

Дарья Амосова

Выборг — «форточка» в Европу. Город располагается в Ленинградской области, 138 км от Санкт-Петербурга. Но когда оказываешься внутри, ощущение, что попадаешь в скандинавскую сказку. За шесть столетий существования город принадлежал финнам, шведам и русским; каждый народ оставил свой след в архитектурном и культурном облике Выборга. «Рамблер» рассказывает, что делать и что посмотреть в Выборге.

Что делать, если вы оказались в Выборге
Фото: stock.adobe.comstock.adobe.com

Как доехать

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Из Санкт-Петербурга

  • Электричка № 7501 «Ласточка», билет — примерно 320 рублей, отправление с Финляндского вокзала. Время в пути — 2 часа 40 минут.
  • Автобус № 810 и № 810Д, стоимость — 280 рублей. Время в пути — 2 часа 8 минут.

Из Москвы

  • Поезд № 160В (Москва — Петрозаводск), стоимость — от 2300 рублей. Время в пути — 9 часов 9 м.

Что смотреть

Выборгский замок и музей-заповедник. Замок на воде был основан шведами в 1293 году. Достопримечательность состоит из замкового острова (вход свободный) и музея (вход платный). Музей-заповедник объединяет несколько точек. С башни Святого Олафа открывается лучший вид на город — увы, сейчас она временно закрыта на реконструкцию. В выставочных залах в Цейхгаузе хранится древнее оружие и предметы быта жителей. В Рыцарском доме разрешают нарядиться в рыцарские доспехи, а еще рассказывают о быте стрелков и кузнецов.

Выборгская ратуша. Разноцветный пряничный дом — не крендельная фабрика, а объект культурного наследия народов РФ в стиле неоренессанс. Ратуша построена в 17 веке финским архитектором шведского происхождения Юханом Блумквистом.

stock.adobe.com

Башня Ратуши. Белая башня сохранилась со средневековых времен: раньше она была частью оборонительной стены.

Старый город. Точных границ района нет, примерно — на территории набережной 30-го Гвардейского корпуса, улицы Южный Вал и Ленинградского проспекта. За атмосферу тихого шведского городка отвечают разноцветные домики, крепкая брусчатка, усадьбы, таверны и кафе со стульями на улице.

Парк Монтрепо. Название пейзажного парка 18-го века переводится с французского как «мой покой». Здесь точно получится расслабиться: парк удален от основного города, внутри — старинные деревянные дома, каменные памятники, шумящие клены, березы и тополя.

Самый старый жилой дом в России. Иными словами — Дом Горожанина, постройку которого относят к шестнадцатому века. Только, чур, не шуметь и не мусорить: в доме все еще живут люди.

Где жить

Город можно посмотреть за день, а потому останавливаться на ночь необязательно. Тем не менее в Выборге работает множество качественных отелей, гостиниц, хостелов и гостевых домиков. Местные сдают квартиры посуточно, что также удобно. Оптимальные места для проживания — район старого города, улицы Куйбышева, Гагарина, Приморская. Эти места ближе к вокзалу и автовокзалу, рядом достаточно мест для перекуса, есть банкоматы и остановки общественного транспорта.

stock.adobe.com

Что есть

Определенно выборгский крендель! Рецепт пшеничной выпечки в Выборг привезли шведские монахи. В составе — многочисленные пряности: мускат, тмин, майоран, гвоздика и кардамон. В 19 веке местные пекарни даже поссорились на почве того, чей рецепт кренделя считать правильным.

Запивать крендель полагается глегом — горячим винным напитком со специями, похожим на глинтвейн. А вообще в городе достаточно недорогих и вкусных мест; часть из них даже оформлена в стиле таверны, кабака или рыцарской усадьбы.

stock.adobe.com

Что привезти

  • Крендели. Почему и зачем — выше.
  • Финская еда, сладости и одежда. Между Выборгом и Финляндией не более часа езды, а потому в городе везде можно достать финские предметы быта и кухни. Классика — финский кофе и лакричные конфеты. За одеждой лучше зайти в секонд-хенды: внутри огромный ассортимент одежды не только из скандинавских стран, но и Италии, Франции и Германии.
  • Шоколад. В Выборге работает Музей Шоколада, где можно купить сладость в форме выборгских достопримечательностей — кафедрального собора, часовой башни и, конечно, кренделя.
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