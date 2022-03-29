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3 часа назад

Крупнейшая российская авиакомпания объявила о распродаже билетов за полцены

Lenta.ruLenta.ru

Одна из крупнейших российских авиакомпаний S7 Airlines проводит ежегодную весеннюю распродажу авиабилетов со скидками до 50 процентов. Об этом перевозчик объявил на своем сайте.

Крупнейшая российская авиакомпания объявила о распродаже билетов за полцены
Фото: Soeren Stache / Globallookpress.comSoeren Stache / Globallookpress.com

Распродажа продлится с 29 марта по 1 апреля — приобрести билеты по специальным тарифам можно на перелеты с датой вылета с 4 апреля. В акции участвуют все направления маршрутной сети авиакомпании по маршрутам туда-обратно, максимальная скидка может составить до половины от первоначальной цены.

Например, стоимость рейса из Москвы в Горно-Алтайск составит от 11,9 тысячи рублей, в Новокузнецк — от 12,9 тысячи рублей, в Братск — от 14 тысяч рублей, в Якутск — от 17,9 тысячи рублей. Перелет туда-обратно из Новосибирска в Уфу обойдется от 7,5 тысячи рублей, в Челябинск — от 8,2 тысячи рублей, в Петропавловск-Камчатский — от 17,5 тысячи рублей, в Грозный и Махачкалу — от 9,3 тысячи рублей, в Улан-Удэ — от 9,8 тысячи рублей. Из Владивостока можно долететь до Иркутска от 10,7 тысячи рублей, в Петропавловск-Камчатский — от 11,9 тысячи рублей.

Ранее в марте представители туротрасли озвучили прогнозы по самому выгодному времени для приобретения авиабилетов на лето. Отмечалось, что эксперты не пришли к единому мнению, однако специалисты Ассоциации туроператоров России (АТОР) считают, что несмотря на высокий риск роста тарифов на перевозку, приобретать билет лучше ближе к дате вылета.

Отдых в России,АК S7,Ассоциация туроператоров России,
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