Россиянам назвали главные направления для весенних велопутешествий

Аналитики назвали Кавказ, Краснодарский край , Карелию , Крым , Алтай , Байкал и Урал главными направлениями для велопутешествий этой весной. Об этом стало известно из результатов исследования дистрибьютора велосипедов Electra и онлайн-сервиса «Туту.ру», которое поступило в редакцию «Ленты.ру».

«Многие популярные велосипедные маршруты проходят по известным городам Золотого кольца. На велосипеде можно объехать Тульскую область, Тверскую и Владимирскую. Много живописных мест, куда удобно добираться на велосипеде, есть в Ленинградской области и Подмосковье»,

По данным сервиса, средний чек на авиабилеты в Симферополь в одну сторону составляет пять тысяч рублей, купить билеты до Краснодара, Сочи и Ставрополя можно в районе двух тысяч рублей. В Екатеринбург, Иркутск и Барнаул — за 2,3 — 2,7 тысячи рублей. Самыми бюджетными вариантами станут Владимир, Тула и Тверь, цены на перевозку не превышают 1,2 тысячи рублей.