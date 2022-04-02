Одним из самых популярных направлений, несмотря на закрытие авиасообщения, остается Калининград и его окрестности. Город расположен между Польшей и Литвой на берегу Балтийского моря и считается отличным направлением для туристов. Однако если вы планируете поехать в Калининград, не обязательно останавливаться в самом городе. Вокруг него расположились небольшие поселения, где можно впитать культуру этой части России. В материале “Рамблера” ― о том, где остановиться в окрестностях Калининграда.

Фото: Рамблер Рамблер

Зеленоградск

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Этот город расположен на самом берегу Балтийского моря. Еще в начале XIX века его начали развивать как лечебный курорт. В Зеленоградске есть просторная песчаная набережная, а также исторические улицы. Поэтому город стоит посетить и тем, кто рассчитывает на пляжный отдых, и тем, кто просто хочет погулять по узким улицам с историческими и архитектурными достопримечательностями.

Зеленоградск ― город котов. Здесь есть музей кошек, памятник котам, кошкин дом. Такое звание город получил не просто так. Именно это место считается раем для кошек, которые оказались на улице. Прямо в общественных местах стоят миски с водой для котов, а туристы могут купить для них корм в специальных автоматах. Ночуют коты в специальном кошкином доме, где за ними следит котошеф ― единственная подобная должность в России.

Кроме того, город прославился как лечебный курорт. Здесь развиты услуги по бальнеотерапии ― лечении минеральными водами и грязью.

На окраине города начинается Национальный парк Куршская коса, которая тоже славится своими природными достопримечательностями. До нее можно добраться на общественном транспорте. До Калининграда можно добраться на автобусе или электричке, дорога займет около часа.

Балтийск

Город расположен на Северной части Балтийской косы, благодаря чему отсюда открывается прекрасный вид на воду со всех сторон. Здесь расположена крупнейшая российская база военно-морского флота на Балтийском море. Еще во времена СССР в Балтийске проживали моряки со своими семьями, а теперь город стал туристическим. Его площадь совсем небольшая, и главные достопримечательности можно обойти за один день.

Инфраструктура для туризма в городе развита не сильно. Здесь расположены всего две гостиницы и одна база отдыха. Основное направление отдыха здесь ― экологический туризм на Балтийской косе. В последнее воскресенье июля, в День военно-морского флота, здесь проходит парад кораблей, который собирает множество заинтересованных.

В Балтийск стоит ехать на выходные тем, кто хочет провести время на природе у воды, а также любителям рыбалки. Также стоит посмотреть исторические памятники и крепости.

До Калининграда от Балтийска, и наоборот можно добраться на электричке или на машине. Время в пути составит около часа.

Светлогорск

Этот город-курорт также расположен на берегу Балтийского моря. С Калининградом его связывает автомобильное и железнодорожное сообщение. Он славится своими санаториями, которые предлагают лечение торфяной грязью и целебной водой из минеральных источников.